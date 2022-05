UA : le Maroc pour une coopération interafricaine pour relever les défis de la sécurité alimentaire et sanitaire en Afrique

mardi, 24 mai, 2022 à 13:56

Addis-Abeba – Le Maroc a plaidé, mardi à Malabo en Guinée équatoriale, pour une coopération interafricaine pour relever les défis de la sécurité alimentaire et sanitaire en Afrique.

L’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors de la 4eme Session du Comité Technique Spécialisé sur les Migrations, les Réfugiés et les Personnes Déplacées Internes qui se tient les 23 et 24 mai courant à Malabo, a réitéré l’appel à une alliance africaine et à la coopération interafricaine pour relever les défis de la sécurité alimentaire et sanitaire en Afrique.

Lors de son intervention dans le panel consacré à la sécurité alimentaire et la nutrition dans le contexte humanitaire global en Afrique, le diplomate marocain a souligné que le continent africain continue d’être un importateur principal de denrées alimentaires dépensant environ 43 milliards de dollars par an et risque d’atteindre les 110 milliards de dollars en 2025, en l’absence d’une réaction africaine commune et urgente.

M. Arrouchi a également rappelé que le continent africain possède environ 60 % des terres arables non cultivées du monde, et que selon les statistiques de 2020 des agences internationales compétentes, plus de 281 millions d’africains étaient sous-alimentés (21 % de la population du continent), soit une augmentation de 89 millions de plus qu’en 2014 et 346 millions étaient en situation d’insécurité alimentaire grave.

Ces chiffres montrent que l’Afrique n’est pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs cibles du développement durable visant à éradiquer la faim et à améliorer la sécurité alimentaire dans le continent africain, a relevé le diplomate qui conduit la délégation marocaine à cette 4eme Session du CTS sur les Migrations, les Réfugiés et les Personnes Déplacées Internes composée des différents départements sectoriels.

En outre, M. Arrouchi a souligné que malgré la tendance ascendante des défis de la sécurité alimentaire, le continent africain a les moyens nécessaires, que ce soit en termes de capital humain ou de ressources naturelles pour surmonter ces défis.

A cet effet, il a appelé d’urgence à une coopération interafricaine basée sur la bonne volonté et la confiance en l’Afrique, tout en soulignant que le Royaume du Maroc demeure prédisposé à partager avec les pays frères son expertise et savoir-faire dans le domaine de la sécurité alimentaire, à travers l’initiative AAA de l’adaptation de l’agriculture africaine qui constitue une approche multidimensionnelle dans le cadre de la sécurité alimentaire.

S’agissant de la pandémie de la Covid 19, le diplomate marocain a souligné que la faiblesse africaine en terme d’infrastructures sanitaires et de l’expertise laissent entrevoir les difficultés auxquelles le continent africain pourrait faire face dans le futur.

A cet égard, l’Ambassadeur marocain a recommandé la création d’une plateforme des experts africains dans le domaine des épidémies auxquelles le continent pourrait être confrontés, et ce dans le cadre de la synergie et la coopération interafricaine.