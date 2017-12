Une fièvre festive à Bangkok pour célébrer le compte à rebours du nouvel an

dimanche, 31 décembre, 2017 à 12:41

.-Driss Hidass-.

Bangkok – Guirlandes et luminaires scintillants partout, sapins décorés et figurines de père noël géantes, des bars en plein air avec spectacles, de grandes scènes sur les rues commerçantes, des feux d’artifices, la capitale thaïlandaise Bangkok a déployé de grands moyens pour célébrer le compte à rebours du nouvel an et figurer au palmarès des villes les plus festives au monde pour le réveillon.

Après plus d’un an de deuil depuis la mort du Roi Bhumibol Adulyadej, décédé le 13 octobre 2016 et dont les funérailles ont été célébrées fin octobre dernier, Bangkok a retrouvé ses couleurs et sa joie de vivre, véritable atout de son vital secteur touristique.

A Bangkok, la fête se veut très longue et s’étend sur près d’un mois. Depuis fin novembre, les nombreux centres commerciaux multiplient les spectacles et les attractions les plus diverses pour drainer les foules et attiser la folie du shopping par des opérations marketing des plus élaborées.

Rien n’est assez grand, rien n’est suffisamment beau pour faire le rush, tant auprès des autochtones qu’auprès des nombreux touristes en cette haute saison touristique. Central World, l’un des plus grands malls d’Asie, a dressé sur sa vaste esplanade tout un royaume magique grandeur nature où les visiteurs peuvent flâner et rêver. Autour de sapins géants lumineux et richement décorés, les enfants ne peuvent résister aux appels des personnages mythiques des dessins animés et des manèges éblouissants.

Les parents n’ont qu’à suivre les parcours menant tous aux portails de ce grand temple du shopping où les marques internationales ont redoublé d’ingéniosité pour inciter à débourser sans compter.

A l’image de Central World, les nombreux shopping malls et autres centres commerciaux rivalisent d’imagination pour séduire et attirer. Outre les sapins géants visibles de très loin, la muse des décorateurs a concocté des décorations des plus fantasques autour de thèmes et couleurs originaux.

Chaque centre commercial ou rue commerçante a dressé sa propre scène et met en affiche des spectacles variés, avec les Rock en vedette, pour fêter le nouvel an. Des opérations coûteuses réalisées grâce au sponsoring de grandes marques. C’est le cas pour de célèbres marques de bières, locales et internationales, qui ont dressé de vastes bars en plein air juste devant les scènes qu’ils sponsorisent.

Comme chaque année, la célèbre place de Central World ne manquera pas de ravir la vedette. Selon les organisateurs, pas moins de 125.000 personnes sont attendues. La circulation sera interrompue sur les deux artères à quatre voies chacune pour accueillir les foules. L’affiche est des plus fournies avec de nombreux artistes qui vont se relayer sur la grande scène, dès le début de la soirée jusqu’à plusieurs heures après le coup de minuit.

Le spectacle sera décliné cette année sur le concept “Super Sonic Space”, un show qui réunira plus de 140 artistes et chanteurs populaires thaïs dans un cadre à l’allure “aérospatiale”.

Le clou des spectacles sera sans conteste les feux d’artifices grandioses qui illumineront le ciel de la mégapole au coup de minuit.

La fête et ses délires festifs, parfois débridés avec les effets de l’alcool, ne seront pas de tout repos pour les forces de l’ordre qui ont annoncé cette année des mesures exceptionnelles, pour veiller à la sécurité et surtout parer aux carnages sur les routes.

De plus, cette année, les contrôles de sécurité seront plus stricts en raison d’une alerte terroriste en provenance de Malaisie via le Pakistan. Al Muhd ​​Alfie Kqhyriel, 20 ans, ressortissant malaisien, a été arrêté samedi dernier à l’aéroport international de Jinnah à Karachi alors qu’il embarquait sur un vol de Thai Airways à destination de Bangkok en possession de plusieurs armes à feu.

Quelques 115 points de contrôle de sécurité seront mis en place à travers la capitale, et sur toute la Thaïlande 50.000 militaires, policiers et volontaires civils seront déployés pour renforcer la sécurité, sécuriser la circulation et mener des patrouilles conjointes, selon le chef adjoint de la police nationale thaïlandaise, Pol Gen Chalermkiat Sriworakhan.

En Thaïlande, les excès des fêtes du nouvel an n’éclipsent pas pour autant la spiritualité omniprésente de ce pays bouddhiste.

Qu’il s’agisse du nouvel an international, du nouvel an lunaire chinois ou thaïlandais, le passage d’une année à l’autre offre une opportunité très prisée par les bouddhistes de se rendre dans un des nombreux temples que compte le royaume.

Neuf des plus de 400 temples que compte la capitale Bangkok sont considérés comme particulièrement sacrés par les bouddhistes. Beaucoup de Thaïlandais se rendront dans ces neuf temples lors d’une “ronde de mérite” nocturne pour célébrer le passage à la nouvelle année. Un rituel où le croyant fait des offrandes, brûle de l’encens et fait ses vœux pour le nouvel an.

Un nouvel an qui se veut prometteur pour le Royaume de Siam dont l’économie semble se défaire de sa longue stagnation et renouer avec sa dynamique de nouveau tigre de l’Asie sur le chemin de ses aînés les dragons.