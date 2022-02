Vainqueur haut la main, Antonio Costa a les coudées franches pour la formation d’un nouveau gouvernement

mardi, 1 février, 2022 à 16:32

Par Omar El Mrabet

Lisbonne – Après sa large victoire aux élections législatives anticipées, tenues dimanche, le leader des socialistes portugais, le Premier ministre sortant, Antonio Costa, a la voie libre pour la formation d’un nouveau cabinet d’ici fin février.

En attendant l’attribution des quatre sièges désignés par les électeurs des circonscriptions de l’étranger, le Parti socialiste d’Antonio Costa a obtenu la majorité absolue lors de ce scrutin avec 41,68% des voix et une majorité absolue d’au moins 117 députés sur un total de 230.

Suite à ce résultat qualifié d’ « historique » par la presse locale, M. Costa aura les coudées franches pour gérer les consultations et former un gouvernement socialiste pour poursuivre sa politique de réformes et de lutte contre les conséquences de la pandémie liée au Covid-19 que d’aucuns qualifient de réussite.

En effet, les électeurs ont réaffirmé leur confiance envers M. Costa, arrivé au pouvoir fin 2015, et donné une leçon à ses anciens alliés ayant été à l’origine de la convocation des élections anticipées en rejetant le projet de budget de 2022 en octobre dernier.

Pour M. Costa, les résultats des élections législatives, tenues dimanche, donnant la majorité absolue aux socialistes, constituent une victoire de « l’humilité et de la stabilité ».

“C’est la victoire de l’humilité, de la confiance et pour la stabilité”, a-t-il dit à l’adresse de ses partisans après l’annonce des résultats.

“Une majorité absolue ce n’est pas le pouvoir absolu, (…) c’est une responsabilité accrue”, a-t-il insisté, assurant que les résultats sont un “signe clair que les Portugais veulent que le PS gouverne et qu’ils veulent la paix dans leur vie”.

« J’espère que tout le monde comprend cela”, a-t-il martelé.

Après l’annonce des résultats, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa entame ce mardi les consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement.

En vertu des dispositions stipulées dans la Constitution, le chef de l’Etat commencera par consulter les huit partis représentés au Parlement dans l’après-midi, avant de recevoir M. Costa mercredi.

M. Rebelo de Sousa pourra alors le reconduire officiellement au poste de Premier ministre et l’inviter à former son nouvel exécutif.

Selon le cabinet de M. Costa, la formation du gouvernement ne serait connue qu’au cours de la dernière semaine de février, après la publication des résultats du scrutin et l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée.

Lors de ce scrutin, le principal parti d’opposition, le Parti social-démocrate (PSD, droite) de Rui Rio, a été classé en deuxième position avec 29,3% des voix.

Le parti d’extrême droite Chega (Assez) est, pour sa part, propulsé au rang de troisième force du pays, avec 7,15% des voix et 12 élus, alors qu’il ne comptait qu’un seul député dans le Parlement sortant.

Les libéraux, entrés au Parlement en 2019 avec un seul député, confirment eux aussi la forte progression prévue par les sondages, avec près de 5% de voix et huit élus.