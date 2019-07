Le Vice-Président de la Commission de l’Union africaine salue les réalisations accomplies au Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi

mercredi, 31 juillet, 2019 à 10:27

Addis-Abeba – Le Vice-Président de la Commission de l’Union africaine, M. Quartey Thomas Kwesi, a salué les réalisations accomplies au Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI dans les domaines économique, social et politique.

«Je félicite Sa Majesté le Roi à cette occasion pour les réalisations et progrès accomplis sous Sa Sage conduite dans les domaines économique, social et politique», a souligné M. Quartey Thomas Kwesi dans une allocution lors la réception organisée par la Mission permanente du Royaume auprès de l’Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-NU) à l’occasion du 20eme anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres.

Le Vice-Président de la Commission de l’Union africaine a mis en exergue les réformes démocratiques initiées dans le Royaume, citant notamment la nouvelle Constitution de 2011, le Code de la famille, l’Instance Equité et Réconciliation, l’Initiative national pour le développement humain et le renforcement de la démocratie.

Au niveau du Continent africain, M. Quartey Thomas Kwesi a notamment salué les actions et les efforts du Maroc dans le maintien de la paix et la stabilité dans un certain nombre de pays du continent, et en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme religieux.

Le Royaume a également apporté son soutien aux pays africains en matière de développement économique et social, a ajouté le Vice-Président de la Commission de l’UA citant entre autres l’éducation, l’éradication de la pauvreté, l’annulation des dettes des pays les plus pauvres et l’octroi de bourses aux étudiants africains.

Le Haut responsable de l’Union africaine a en outre mis en avant la coopération économique du Maroc avec les pays africains dans les secteurs public et privé (les affaires, le domaine bancaire et les télécommunications…).

Outre le Vice-président de la Commission de l’Union africaine, cette cérémonie a été marquée par la présence de la Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-NU) Mme Vera Songwe, et de la Représentante spéciale du SG de l’ONU auprès de l’Union africaine et Chef du Bureau des Nations Unies auprès de l’UA, Mme Hanna Serwaa Tetteh.

Un grand nombre d’ambassadeurs accrédités auprès de l’Union africaine, des hauts fonctionnaires et expert de l’Union, de la CEA-NU et de l’ONU ont pris part à cette cérémonie qui a été marquée par la projection d’un documentaire retraçant les réalisations accomplies dans le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.