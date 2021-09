Le vice-président du groupe PPE au Parlement européen Andrey Kovatchev salue le bon déroulement du scrutin du 8 septembre au Maroc

jeudi, 9 septembre, 2021 à 22:43

Bruxelles – Le vice-président du groupe PPE au Parlement européen Andrey Kovatchev a salué, jeudi, le bon déroulement du scrutin du 8 septembre au Maroc.

“Je tiens à saluer la transparence des élections du 8 septembre et la qualité d’organisation de ce processus par les autorités marocaines, malgré le contexte de la pandémie”, a souligné le député européen dans un communiqué.

“Ces élections illustrent une nouvelle fois la résilience du Royaume face à la crise sanitaire, ainsi que la maturité de son expérience démocratique”, a estimé l’europarlementaire bulgare.

“Dans une région instable, il est important pour l’UE de continuer à soutenir le Maroc en tant que partenaire fiable et stable dans la région et en Afrique”, a-t-il ajouté.

Le Maroc a organisé, pour la première fois dans la vie démocratique de ses institutions, trois scrutins en une seule journée (législatif, communal et régional) avec un taux de participation de 50,35% au niveau national.

L’affluence des citoyens vers les bureaux de vote a été, comme à l’accoutumée, massive notamment dans les Provinces du Sud du Royaume où le taux de participation a atteint 66,94% dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, 63,76% dans la région de Guelmim-Oued Noun et 58,30% dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

A l’issue de ce scrutin, le Rassemblement National des Indépendants (RNI) est arrivé en tête (97 sièges), suivi du Parti Authenticité et Modernité (PAM – 82 sièges) et du Parti de l’Istiqlal (PI -78 sièges), selon les résultats provisoires communiqués par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.