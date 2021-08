Le vice-président du groupe PPE au Parlement européen salue l’engagement de SM le Roi de renforcer les relations avec l’Espagne et l’UE

samedi, 21 août, 2021 à 20:30

Bruxelles- Le vice-président du groupe PPE au Parlement européen Andrey Kovatchev a salué, samedi, l’engagement de SM le Roi Mohammed VI de renforcer les relations avec l’Espagne et l’Union européenne (UE).

«Le Maroc est le partenaire stratégique de l’UE et un proche voisin. J’apprécie hautement la déclaration de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la construction de relations avec l’Espagne en particulier et avec l’Union européenne de façon générale, basées sur la confiance, la transparence, le respect mutuel et les avantages partagés dans l’intérêt des peuples du Maroc et de l’UE», a affirmé l’eurodéputé bulgare dans un tweet.

L’Espagne et l’Union européenne ont réagi positivement samedi au souhait du Maroc de renforcer les relations avec les pays voisins, appelant elles aussi à consolider les liens avec le Royaume.

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, le Président du Conseil Européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont félicités de la teneur du discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple appelant à des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins.

Dans Son discours, le Souverain a souligné que le Maroc souhaite, avec un optimisme sincère, continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, Pedro Sanchez, afin d’inaugurer «une étape inédite» dans les relations entre les deux pays voisins.

Ces relations, a précisé SM le Roi, devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements.