Le vice-président de l’Assemblée Parlementaire de l’OSCE salue l’engagement du Maroc en faveur de la démocratie et de l’État de droit

vendredi, 17 septembre, 2021 à 14:02

Vienne – Le vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) Pascal Allizard a marqué son “grand intérêt” pour le déroulement des élections du 8 septembre au Maroc et salué l’engagement du Royaume en faveur de la démocratie et de l’État de droit.

«En tant que représentant spécial de l’Assemblée Parlementaire de l’OSCE pour les affaires méditerranéennes, j’ai suivi avec un grand intérêt les élections générales du 8 septembre au Maroc», écrit M. Allizard dans un tweet.

Il a rappelé que la mission d’observation des élections déployée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a évalué ces élections comme étant «transparentes et organisées avec succès, en dépit de nombreux défis posés par la pandémie», ce qui témoigne, a-t-il dit, «de l’engagement du Maroc en faveur de la démocratie et de l’État de droit».

M Allizard, qui se remémore la réunion d’automne 2019 de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE à Marrakech, s’est, par ailleurs, félicité «de la poursuite de la coopération fructueuse avec nos partenaires marocains».

Le Maroc a organisé, mercredi dernier, pour la première fois dans la vie démocratique de ses institutions, trois scrutins en une seule journée (législatif, communal et régional) avec un taux de participation de 50,35% au niveau national.