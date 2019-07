La vice-Secrétaire générale de l’ONU salue les progrès importants réalisés au Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi

mercredi, 31 juillet, 2019 à 13:46

New York – La vice-Secrétaire générale des Nations-Unies, Amina J. Mohamed, a salué les réformes et les progrès socio-économiques importants réalisés au Maroc, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui font du Royaume une “nation prospère qui guide la voie en Afrique et dans le monde”.

“Notre présence ici est une expression de solidarité pour le leadership que nous apercevons chez une nation prospère, qui guide la voie en Afrique mais aussi dans le monde”, a déclaré à la MAP Mme Mohamed, lors de la réception offerte mardi à New York par l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc aux Nations-Unies, Omar Hilale, à l’occasion de la célébration du 20è anniversaire de la Fête du Trône.

Pour la vice-Secrétaire générale de l’ONU, les réformes initiées par le Maroc “sont très réactives et s’inscrivent dans l’air du temps”, en ce sens qu’elles répondent notamment aux aspirations des jeunes et des générations montantes.

Mme Amina Mohamed a ainsi dit avoir constaté de visu ces progrès lors de sa visite dans le Royaume, où elle a pu s’enquérir du degré des avancées notamment dans le milieu des jeunes professionnels. “Il s’agit d’un leadership réellement exemplaire, dont j’espère qu’il se propagera vers le reste de l’Afrique”, a-t-elle dit.

De son côté, la sous-Secrétaire générale des Nations-Unies pour le département des opérations de paix et du département des affaires politiques et de consolidation de la paix, Bintou Keita, a tenu, à cette occasion, “à remercier Sa Majesté le Roi pour toutes les contributions que le Maroc apporte aux efforts de consolidation de la paix et au maintien de la paix” sur le continent africain.

“Je tiens également à remercier, au nom des deux départements, l’ensemble des vaillants hommes et femmes du Maroc qui contribuent aux affaires globales des Nations-Unies”, a dit Mme Keita.

La responsable onusienne a aussi salué la politique africaine du Maroc, qui est “clairement une politique d’accompagnement” en faveur des pays du continent.

“Je pense que tous les efforts faits, que ce soit pour le pilier paix et sécurité ou celui du développement et de l’action humanitaire, sont de bon augure puisque nous avons besoin de la fraternité et de la solidarité de tous”, a conclu la sous-Secrétaire générale de l’ONU.

A l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc auprès de l’ONU a offert mardi soir, une brillante réception, dans un palace à Manhattan, New York.

Cette réception a été marquée par une forte présence d’ambassadeurs, représentants permanents et de diplomates des Etats membres de l’ONU, des hauts responsables du Secrétariat des Nations-Unies et des médias internationaux accrédités auprès de l’Organisation.