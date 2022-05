Vienne: Réunion du conseil des ambassadeurs du G-77 sous la présidence du Maroc autour de l’agenda de l’ONUDC

vendredi, 6 mai, 2022 à 19:26

Vienne – Une réunion sous la présidence du Maroc du conseil des ambassadeurs du groupe du G77 du chapitre de Vienne, s’est tenue récemment à Vienne pour présenter les priorités dudit groupe par rapport aux questions inscrites à l’agenda de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence du Maroc du G77 du chapitre de Vienne pour l’année 2022, a été marquée par des échanges constructifs avec Ghada Waly, directrice exécutive de l’ONUDC autour des activités et la stratégie de l’Office par rapport à l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie.

Ouvrant la rencontre, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’office des Nations unies et des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane, a relevé qu’en sa qualité de président du G77 du Chapitre de Vienne, qu’ “un dialogue productif et une interaction étroite avec les chefs des organisations basées à Vienne demeurent une priorité” pour la présidence marocaine du Groupe.

Il a loué, au nom du Groupe, le lancement par l’ONUDC d’une vision stratégique pour l’Afrique 2030 et l’Amérique latine et les Caraïbes pour 2022-2025, ainsi que la mise en œuvre de l’ambitieux Programme régional (PR) pour 2022-2026 pour la région de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique (PAED).

“Ces stratégies visent notamment à renforcer la prévention du crime, à améliorer le système judiciaire, à assurer une réponse équilibrée aux fléaux des drogues, à améliorer l’état de droit, à renforcer la résilience et à contribuer, en toute sécurité, efficacement aux efforts internationaux visant à relever les défis et les menaces les plus pressants au développement durable à notre époque”, a-t-il soutenu.

D’autre part, il a fait remarquer que les pays du G77 appartiennent à une région caractérisée par son asymétrie en termes de développement, aggravée par la pandémie de Covid-19, qui a entrainé l’émergence de problèmes dans certaines régions et pays et d’opportunités dans d’autres, en particulier dans le domaine du renforcement des capacités locales et du renforcement des institutions nationales.

Et de poursuivre: “Le G77 considère l’ONUDC comme un partenaire valable et nécessaire”. “Une coopération étroite et une approche collaborative pourraient faciliter la réalisation des objectifs de développement durable, en renforçant la présence de l’ONUDC dans les pays du G77, par l’intermédiaire de ses bureaux régionaux et de pays, en augmentant ses capacités techniques, matérielles et humaines, en approfondissant et en élargissant les domaines d’action dans le cadre du mandat de l’ONUDC”, a-t-il plaidé.

Prenant la parole, Mme Waly s’est réjouie de la tenue de “cette précieuse initiative” engagée par la présidence marocaine du G-77 (Chapitre de Vienne) dans le but “d’instaurer un dialogue avec les chefs des organisations basées dans la capitale autrichienne à un moment où le dialogue est particulièrement nécessaire”.

Avec 134 États membres, le Groupe rassemble la majorité des pays où l’ONUDC est active, a-t-elle rappelé.

“Dans un monde plongé dans la crise, les résultats pour les pays en développement revêtent une importance encore plus grande”, a-t-elle enchainé, notant que “la pandémie et ses répercussions ont touché tout le monde, mais ont frappé le plus les pays en développement”.

Elle a fait remarquer que “les crises mondiales infligent un lourd tribu au monde en développement, engendrent les conditions instables qui favorisent la prolifération de la criminalité, de la corruption, du terrorisme et du commerce illicite des drogues, autant de défis qui ont freiné les pays en développement pendant des décennies et qui deviennent de plus en plus urgents à mesure que la vulnérabilité s’aggrave”.

Et de souligner que son Office “a le rôle et la responsabilité de se tenir aux côtés des pays en développement en cette période critique, pour répondre à leurs besoins et à leurs priorités”.

Mme Waly a passé en revue, par ailleurs, les mesures prises par l’Office pour mettre en œuvre les différents programmes de la stratégie de l’ONUDC lancée l’année dernière.