La Vision Royale de l’action africaine commune, le sens de l’action et du concret

lundi, 20 juillet, 2020 à 15:01

Par Driss SABRI

Addis-Abeba – La Vision Royale de l’action africaine commune qui place les intérêts vitaux du Continent et le citoyen africain au centre de ses préoccupations a donné, avec son acte concret, une nouvelle dynamique à la coopération afro-africaine et démontré comment l’Afrique peut relever ses défis avec ses propres moyens.

Cette noble Vision initiée par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour «l’émergence d’une Nouvelle Afrique: une Afrique forte, une Afrique audacieuse qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans le concert des Nations», a fait du Royaume un exemple pour tous les pays africains.

Placée autour du triptyque: paix, sécurité et développement, la Vision africaine de Sa Majesté le Roi a insufflé un nouveau sang à la coopération sud-sud à travers le partage des expériences et l’expertise marocaines avec les pays africains dans différents domaines économique, social, humain, religieux et en matière de sécurité, de l’enseignement, de la formation et de l’environnement, l’objectif étant de répondre aux aspirations du citoyen africain aux progrès et un avenir prospère.

L’engament africain du Maroc se manifeste également à travers la solidarité agissante avec les pays du continent outre les différentes formes d’appui que SM le Roi Mohammed VI ne cesse d’apporter envers les pays africains.

Les multiples Visites Royales entreprises par Sa Majesté le Roi dans plusieurs pays africains et qui avaient été marquées par la signature de près d’un millier d’accords et de conventions de coopération dans différents domaines, illustrent les actions concrètes de la Vision Royale pour une Afrique forte et prospère.

Ces actions envers l’Afrique se sont renforcées avec le retour du Maroc à l’Union africaine, avec une forte présence dans les différents chantiers de l’organisation panafricaine, l’objectif étant le développement et la stabilité du Continent et la prospérité et le bien-être du citoyen africain. Des objectifs qui ne peuvent se réaliser sans une bonne gouvernance, et c’est dans ce cadre que le Royaume plaide au sein de l’organisation panafricaine à la mise en oeuvre du triptyque: responsabilité élargie, bonne gouvernance et reddition des comptes.

L’engagement africain du Royaume s’est manifesté aussi par l’adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine, la mise en place de l’Observatoire Africain des Migrations à Rabat, suite à la proposition de SM le Roi Mohammed VI en sa qualité de Leader de l’Union africaine sur la question de la migration et par la présence du Maroc dans plusieurs organes de l’Union.

Membre du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (2018/2020), le Maroc a assuré également la présidence du CPS pour le mois de septembre 2019. Le Royaume préside aussi le Comité Technique Spécial chargé du Commerce, de l’Industrie et des ressources Minières de l’Union et assure la première vice-présidence du Comité technique spécialisé CTS 8 Fonction Publique, Collectivités Locales, Développement Urbain et Décentralisation.

Le Royaume siège également au tribunal administratif de l’Union africaine avec une Magistrate.

Fin mai de l’année en cours, le Maroc a été désigné Vice-Président du Sous-Comité de l’Union africaine sur les questions environnementales. Une désignation qui traduit l’expertise avérée, l’engagement et les avancées du Royaume, sous le leadership de SM le Roi en matière des questions liées à l’environnement.

Sur ce registre, le Royaume sous le leadership du Souverain œuvre sans relâche pour préserver les pays africains des effets néfastes du changement climatique comme en témoigne le Sommet africain de l’action, qui s’est tenu en marge de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 22) organisée à Marrakech, au Maroc, en 2016, et qui a fixé trois priorités pour l’action climatique en Afrique : la Commission Climat du bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo, la Commission Climat pour la région du Sahel et la Commission Climat des petits États insulaires.

Dans ce sens, le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine «a fortement salué le leadership et les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’opérationnalisation» de ces Commissions.

Outre les différents domaines de la coopération avec les pays africains, l’action du Royaume se manifeste aussi dans les moments difficiles pour apporter aides et appuis aux Etats du Continent comme en témoigne l’initiative de SM le Roi d’accorder des aides médicales à plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre la COVID-19.

Cette noble initiative qui témoigne de «la solidarité agissante et claire de Sa Majesté le Roi envers l’Afrique», et qui constitue «un acte panafricaniste» et l’«exemple de la solidarité africaine-africaine», a été hautement saluée par les Hauts responsables de l’Union africaine, des Commissaires de l’UA et des Ambassadeurs Représentants permanents des pays africains auprès de l’UA, ainsi que par le Directeur de AFRICA-CDC.

La Vision Royale de l’action africaine commune ne cesse ainsi de donner ses fruits au bénéfice de l’Afrique et du citoyen africain dans tous les domaines.

Le Royaume est «le premier dans les bons et les mauvais moments, ce qui montre que le Maroc n’est pas seulement un véritable ami, c’est un frère proche » de l’Afrique, pour reprendre les propos tenus récemment par le Vice-Président de la Commission de l’Union africaine (CUA), M. Kwesi Quartey.

Avec le retour du Royaume à l’Union africaine, SM le Roi «nous a démontré que le Maroc ne l’a jamais vraiment quitté, que le cœur du Maroc a toujours été en Afrique et cela remonte loin, aux origines de la libération nationale, de la libération continentale, de l’intégration continentale», avait soutenu le Vice-président de la CUA.