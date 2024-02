La visite au Maroc du Président du gouvernement espagnol consacre la dynamique “sans précédent” de la coopération bilatérale (chercheur)

jeudi, 22 février, 2024 à 0:05

Rabat – La visite, mercredi au Maroc, du Président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, consacre la dynamique “sans précédent” que connaît la coopération entre Rabat et Madrid et renforce leur partenariat global et multidimensionnel, a affirmé le chercheur et spécialiste de l’Espagne, Abdelhamid Bajouki.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bajouki a souligné que cette visite confirme la dynamique des relations maroco-espagnoles enclenchée depuis l’adoption de la Feuille de route en avril 2022, à l’occasion de la visite du Président du gouvernement espagnol à Rabat à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI.

L’écrivain et chercheur a relevé que le Maroc est une priorité pour l’Espagne, comme l’a affirmé à plusieurs reprises le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, d’autant plus que le Royaume demeure un partenaire “fiable” pour Madrid dans des domaines vitaux et sensibles comme la coopération en matière de sécurité, de migration irrégulière et de sécurité énergétique.

M. Bajouki a également noté que cette visite s’inscrit dans le contexte de la réaffirmation de la position constructive de l’Espagne sur la question du Sahara marocain, qui a renforcé la dynamique internationale en faveur de la justesse de la cause nationale et visant à mettre fin au différend artificiel autour de la question du Sahara marocain.

Il a, d’autre part, souligné que l’organisation conjointe par le Maroc, l’Espagne et le Portugal de la Coupe du monde 2030 constitue une opportunité pour promouvoir les investissements espagnols au Maroc, notamment dans le domaine des infrastructures, “ce qui confère à la coopération stratégique entre Rabat et Madrid une plus grande dimension et une base solide pour son développement actuel et dans l’avenir”.