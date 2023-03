La visite du Commissaire européen au voisinage contribuera à réduire à la portion congrue l’impact de certaines manœuvres marginales sur les relations Maroc-UE (Politologue)

vendredi, 3 mars, 2023 à 18:50

Rabat – La visite de travail au Maroc du Commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi est un révélateur de la diversité des opportunités de consolidation d’une large coopération entre le Maroc et l’Union européenne, ce qui permettra de réduire à la portion congrue l’impact de certaines manœuvres marginales sur le fond des relations Maroc-UE et ce, pour le grand intérêt des deux parties, a estimé vendredi le président du Centre Atlas pour l’analyse des indicateurs politiques et institutionnels, Mohamed Bouden.

Dans une déclaration à la MAP, ce politologue soutient que ”les relations de longue date entre le Maroc et l’Union européenne ne se résument pas seulement à leur durée ni encore moins à leur ancrage traditionnel mais bien plus, étant fondées sur des initiatives mutuelles et des engagements communs des deux parties”, notant que le dynamisme des relations Maroc-UE aura, d’un point de vue stratégique, un impact positif sur l’ouverture de la Commission européenne sur de nouveaux horizons géographiques sur le plan du partenariat avec le Maroc, et ce, au vu du statut historique du Royaume, un partenaire qui bénéficie d’une grande crédibilité et aussi une position géostratégique méritée en Afrique, dans le monde arabe et au Moyen-Orient, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Et au vu également de la contribution effective du Maroc dans les politiques régionales ainsi que la sollicitation grandissante des positions constructives et équilibrée du Royaume en faveur toujours de la paix, a-t-il ajouté, avant de relever que ”le nombre des pays et parties qui partagent avec le Maroc ses visions ne cesse d’augmenter à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières européennes”.

”Aujourd’hui, les relations Maroc-UE reprennent du poil de la bête, ce qui signifie que la visite au Maroc de M.Varhelyi est un succès, ayant permis d’identifier de nouveaux créneaux de partenariat et faisant du Maroc la première destination des projets de l’UE dans le sud de la Méditerranée pour une valeur de 5,5 milliards de dirhams dans les domaines du soutien de la protection sociale, de la transition verte, de la réforme de l’administration publique, de la gestion de l’immigration ou encore l’inclusion financière, lesquels programmes représenteront une matérialisation de la coopération pragmatique entre les deux parties.

Pour lui, cette visite a confirmé le constat selon lequel la coopération représente ”une priorité dans l’agenda des deux parties, contribuant dans la foulée à enrichir le partenariat Maroc-UE par de nouveaux projets et de nouvelles idées et ce, dans le but de tirer vers le haut ce partenariat et ainsi réduire à la portion congrue les nuisances de certaines manœuvres sur le fond des relations entre le Maroc et l’Union européenne.

Tout en observant que de nombreux faits marquants et de multiples visites réciproques ont prouvé que les relations Maroc-UE sont les plus développées et les plus dynamiques sur les deux rives de la Méditerranée, il a souligné que la coopération pragmatique entre les deux parties permettra de tirer profit de trois principales opportunités. À savoir en premier lieu, la complémentarité réciproque en matière de transition verte, de sécuritaire et de gestion des flux migratoires. En deuxième lieu, la compétitivité et l’attractivité des marchés favorable aux échanges commerciaux bilatéraux, ce qui illustre les possibilités de ce partenariat.

Quant à la troisième opportunité, elle porte, selon notre interlocuteur, sur l’entente mutuelle et le dialogue entre les deux parties au sujet des intérêts stratégiques.

Cela étant précisé, M. Bouden note que la visite du Commissaire européen ainsi que les positions positives clairement exprimées par de nombreux pays européens au sujet de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et en faveur du plan d’autonomie supposent de redoubler d’efforts pour promouvoir davantage le dialogue Maroc-UE et aussi gérer au mieux les impondérables dans leurs relations.

Et de conclure en assurant que le rôle actif du Royaume dans la définition des contours stratégiques de la région ainsi que son action diplomatique sur tous les fronts font que le Maroc s’affirme aujourd’hui comme un acteur majeur dans toutes les initiatives multilatérales en faveur de la paix et de la prospérité, et du coup, la pérennisation des mécanismes de coordination entre le Maroc et l’Union européenne représente un facteur de stabilité au niveau des affaires régionales, ne laissant aucunement les difficultés conjoncturelles prendre le pas sur les opportunités d’avenir.