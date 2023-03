La visite du Commissaire européen au voisinage reflète la solidité du partenariat Maroc-UE (Experte américaine)

lundi, 6 mars, 2023 à 17:03

New York – La visite de travail à Rabat du Commissaire européen à la Politique de voisinage et à l’Élargissement, Olivér Várhelyi traduit la solidité de la coopération et du partenariat unissant le Maroc et l’Union européenne (UE), a souligné l’experte américaine en relations internationales, Irina Tsukerman.