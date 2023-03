La visite du Commissaire européen, une réponse aux parties qui veulent nuire aux relations entre le Royaume et l’UE (universitaire)

vendredi, 3 mars, 2023 à 11:19

Rabat – La visite au Maroc du Commissaire européen à la Politique de voisinage et à l’Élargissement, Olivér Várhelyi, est une réponse aux manœuvres de certaines parties qui veulent nuire aux relations entre le Royaume et l’UE, a souligné jeudi le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Hassan II de Casablanca, Abdellatif Komat.

Le déplacement du responsable européen s’inscrit dans le cadre des relations “exceptionnelles” entre les deux parties, a affirmé M. Komat dans une déclaration à la MAP.

A cet égard, l’universitaire a mis en avant les liens très profonds entre le Maroc et l’UE, qui, a-t-il dit, sont ancrés dans l’histoire et couvrent les domaines social, politique et économique.

“Ces relations ont évolué et s’inscrivent désormais dans une dynamique positive depuis plusieurs années”, a-t-il ajouté.

Et de souligner que le Maroc, fort de la vigueur de sa diplomatie, de ses institutions et de sa bonne gouvernance, ne peut être déstabilisé par de basses manœuvres ourdies par certaines parties qui veulent nuire à ses relations avec l’Union Européenne.

Les liens entre le Royaume et l’UE, basés sur les valeurs de bon voisinage et de respect mutuel, ne peuvent être perturbés par ces agissements, a ajouté M. Komat.

La visite du responsable européen se veut ainsi une réponse de la part de la Commission européenne pour souligner que rien ne peut entraver la dynamique des relations entre les deux parties, a-t-il insisté.

Le rapprochement entre le Royaume et l’UE s’est plutôt davantage consolidé par la signature de cinq programmes, bénéficiant de financements importants et portant sur de grands projets structurants pour le Maroc dans les domaines environnemental, économique, social et humain, a ajouté l’universitaire.

Le Maroc et l’UE ont signé, jeudi à Rabat, 5 programmes de coopération d’un montant total de 5,5 milliards de dirhams (près de 500 millions d’euros) pour appuyer les grands chantiers de réforme du Royaume.

Signés par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le Commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, ces programmes de coopération portent sur le renforcement de la protection sociale, l’appui à la transition verte, le soutien de la réforme de l’administration publique, l’appui à la gestion des migrations, et le renforcement de l’inclusion financière.