La visite du Pape François au Maroc contribuera au rayonnement des valeurs humaines de paix, de communion et de vivre ensemble (Archevêque de Bamako)

mardi, 2 avril, 2019 à 19:41

Bamako – La visite officielle effectuée par le Pape François au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, contribuera au rayonnement des valeurs humaines de paix, de tolérance, de vivre ensemble et de dialogue interreligieux, a indiqué mardi Jean Zerbo, Archevêque de Bamako et Cardinal de l’Eglise Catholique.

Ce voyage papal suivi par un grand intérêt, a grandement honoré le Maroc, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, se disant fier de la grande hospitalité réservée par le Royaume au Pape François.

Ce déplacement historique et qui restera gravé dans les mémoires a été une occasion pour partager les valeurs contre l’exclusion et en faveur de la communion entre tous les êtres humains, a-t-il ajouté, faisant part de son admiration quant à la large couverture médiatique ayant marquée la visite du Souverain pontife au Maroc où les chrétiens vivent en toute sérénité.

Evoquant “l’Appel d’Al Qods” signé par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods, et Sa Sainteté le Pape François, le Cardinal Zerbo, a relevé qu’il s’agit d’un message légitime pour que la ville sainte préserve son statut de lieu de respect et de reconnaissance mutuelle entre les pratiquants des trois religions monothéistes.

Dans l’Appel d’Al Qods, SM le Roi, Amir Al Mouminine et le Pape François ont souligné la nécessité de préserver la Ville Sainte comme patrimoine commun de l’humanité et, par-dessus tout pour les fidèles des trois religions monothéistes, comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue.