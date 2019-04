La visite du Pape François au Maroc, une nouvelle occasion de souligner la singularité du modèle marocain

lundi, 1 avril, 2019 à 23:06

Madrid – La visite officielle effectuée par le Pape François au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, a constitué une nouvelle occasion de souligner la singularité du modèle marocain en matière de promotion des valeurs de coexistence et du vivre-ensemble, a souligné l’ambassadeur du Royaume en Espagne, Karima Benyaich.

Ce déplacement a été aussi un “moment symbolique”, s’agissant d’”une rencontre entre deux autorités religieuses distinguées et importantes”, a ajouté Mme Benyaich dans une tribune publiée lundi par le journal espagnol ABC sur son site Internet.

Rappelant qu’il s’agit de la deuxième visite d’un Souverain pontife au Maroc après celle effectuée par le Pape Jean Paul II en 1985, qui a été aussi la première du genre dans un pays musulman, Mme Benyaich a mis en exergue les relations unissant le Vatican et le Maroc, “pays aux traditions millénaires, qui se distingue par son ouverture, sa tolérance, sa coexistence et son multiculturalisme”.

“Plus de trois décennies séparent les visites des Papes Jean-Paul II et François. Cependant, la volonté est la même: affirmer que c’est uniquement en consolidant les liens de coexistence, de concorde et de dialogue interreligieux, sincères et intégrateurs, en surmontant nos différences et en renforçant ce qui nous unit, que nous pouvons construire ensemble un monde meilleur, plus juste et capable de vivre en paix et en pleine harmonie”, a dit la diplomate marocaine.

“C’est ainsi que les deux autorités religieuses l’ont démontré -lors de cette visite- et il nous incombe de suivre leur voie, sur la base d’une vision du monde intégratrice et ouverte sur l’Autre”, a-t-elle poursuivi.

Elle a relevé que, dans la conjoncture actuelle du monde, avec le terrible fléau du terrorisme tentaculaire, du fanatisme, du racisme et de la xénophobie, cette rencontre revêt un caractère historique et constitue, sans aucun doute, une lueur d’espoir sur la voie de l’édification d’une société globale dans laquelle la religion est un instrument d’union, de rapprochement, de progrès et non de confrontation entre les peuples.

Cette visite, a relevé encore Mme Benyaich, a constitué une occasion aussi de réaffirmer que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, prône un Islam ouvert et tolérant, considérant qu’il s’agit bien de la véritable essence de cette religion.