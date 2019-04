La visite du Pape François, une reconnaissance du modèle marocain d’un Islam de modération et de cohabitation (Président d’université en Indonésie)

mardi, 2 avril, 2019 à 18:20

Jakarta – La visite du Pape François au Maroc constitue bien une reconnaissance du modèle marocain d’un Islam modéré qui prône la cohabitation et la paix dans un parfait respect des valeurs humaines universelles, a affirmé le président de l’Université indonésienne de Mandailing à Sumatra du Nord, Torkis Lubis.

“Les Rois de la dynastie Alaouite ont consacré, à travers l’histoire, une approche religieuse propice à la cohabitation pacifique entre musulmans, chrétiens et juifs, dans un parfait respect des valeurs humaines universelles”, a relevé, M. Lubis dans une déclaration à la MAP au sujet de la visite du Pape François au Maroc.

L’académicien indonésien, lauréat de l’université Al Azhar Al-Sharif, a aussi noté que le choix du Maroc pour une visite officielle du Pape François n’est assurément pas fortuit, mais intervient plutôt comme une reconnaissance de la particularité du Royaume qui offre le modèle d’un Islam du juste milieu, de tolérance et de respect des diversités.

“Cette visite historique est très importante pour signifier au monde occidental que l’Islam authentique est une religion de paix et de miséricorde, sans aucun rapport avec les stéréotypes et les clichés répandus”, poursuit M. Lubis, précisant que le Maroc compte une quarantaine d’églises dont certaines sont érigées à proximité des mosquées.

La pluralité identitaire et culturelle du Royaume n’est plus à démontrer, affirme l’expert indonésien, précisant que juifs et chrétiens vivant au Maroc pratiquent leurs cultes en toute liberté.

“SM le Roi Mohammed VI joue un rôle de premier plan pour la promotion des valeurs de modération et de tolérance au sein du Royaume, à travers notamment la mise en place d’un programme d’enseignement et d’éducation prônant ces mêmes valeurs tout au long du cursus scolaire et universitaire”, a souligné l’académicien indonésien qui est également lauréat de l’Université Mohammed V de Rabat.

Les efforts du Royaume pour une meilleure connaissance des percepts religieux authentiques aussi bien en Orient qu’en Occident est une approche efficiente en faveur d’une société où règne la paix et la cohabitation quel que soit la diversité des appartenances, a affirmé M. Lubis citant, à cet égard, l’initiative royale pour la création de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, qui constitue, selon lui, une plateforme de choix pour répandre les valeurs de la modération et de la tolérance.

Et de conclure que la rencontre entre Amir-Al Mouminine, descendant du Prophète Mohammed (PSL), et du Pape François, chef spirituel de 1,3 milliard de catholiques, offre également la parfaite illustration d’une volonté commune pour lutter contre le phénomène de l’islamophobie.