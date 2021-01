La visite d’une délégation US au Sahara marocain, un acte diplomatique d’une grande force juridique et politique (Portail sénégalais)

lundi, 11 janvier, 2021 à 21:02

Dakar – La visite à Laayoune et à Dakhla de la délégation américaine conduite par le secrétaire d’Etat adjoint en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker, est un acte diplomatique d’une grande force juridique et politique et un nouveau témoignage de la solidité des relations de partenariat stratégique liant Rabat et Washington, écrit lundi le portail sénégalais +Le Républicain+.

Un mois après l’annonce par l’administration américaine de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, les États-Unis viennent de donner corps à cette décision historique en enclenchant sur le terrain le processus d’ouverture de leur Consulat général à Dakhla, souligne le site.

Cet acte diplomatique d’une grande force juridique et politique est un nouveau témoignage de la solidité des relations séculaires et du partenariat stratégique liant Rabat et Washington, relève l’auteur de l’article, rappelant que ce déplacement survient en exécution de la Proclamation du Président américain Donald Trump reconnaissant pour la première fois de l’histoire des États-Unis d’Amérique, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara marocain.

Et +Le Républicain+ de rappeler que le consulat américain à Dakhla, qui permettra notamment de soutenir et d’encourager les projets d’investissement et de développement dans la région, porte ainsi à dix le nombre de consulats dans la perle du Sud, devenue un centre consulaire important et un passage international stratégique, notamment entre l’Europe et l’Afrique.

La visite au Sahara marocain d’une délégation américaine de haut niveau a été également commentée par le site d’information sénégalais +Senego+ qui relaie notamment les propos du secrétaire d’Etat adjoint en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker soulignant que le gouvernement américain a déjà franchi une étape dans l’établissement d’une antenne diplomatique à Dakhla, en ouvrant un consulat virtuel avec une présence en ligne.