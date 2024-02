La visite de M. Sanchez au Maroc reflète l’attachement de l’Espagne au partenariat stratégique bilatéral (expert)

mercredi, 21 février, 2024 à 23:24

Rabat – La visite de travail du Président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez au Maroc reflète l’attachement de l’Espagne au partenariat stratégique entre les deux pays et sa position soutenant le plan marocain d’autonomie dans les provinces du Sud, a indiqué le président de l’Observatoire sahraoui des médias et des droits de l’Homme, Mohamed Salem Abdelfattah.

La visite de M. Sanchez, la première dans le Royaume après sa reconduction à la tête de l’Exécutif espagnol, consacre la dynamique que connaissent les relations entre les deux pays voisins, à la faveur du soutien exprimé par Madrid au plan marocain d’autonomie dans les provinces du sud, a-t-il dit dans une déclaration à la MAP.

Il a, à cet égard, mis l’accent sur la qualité des relations entre les deux pays sur les plans économique, humain, civilisationnel et culturel, soulignant la présence d’une importante communauté marocaine en Espagne.

Il a, dans ce sens, relevé que ces relations étroites et ce partenariat stratégique sont consolidés par de grands projets qui rapprochent les deux pays en tant que portes d’entrée continentales, notamment le projet du gazoduc Maroc-Nigéria à même de renforcer le rôle des deux pays dans la réalisation de la sécurité énergétique dans la région, et le projet de liaison intercontinentale, ainsi que la candidature conjointe avec le Portugal pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Le chercheur a ajouté que les dossiers liés à la coopération sécuritaire et à la lutte contre l’immigration irrégulière et le terrorisme figurent également en tête des préoccupations des deux pays, d’autant plus que le Maroc joue un rôle prépondérant dans ces domaines.

La place du Royaume dans son voisinage régional et dans sa profondeur continentale, a été confortée par l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, a-t-il ajouté.