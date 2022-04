La visite prévue de Pedro Sanchez au Maroc inaugurera une nouvelle étape dans les relations bilatérales (universitaire)

vendredi, 1 avril, 2022 à 20:30

Rabat – La visite prévue dans les prochains jours du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, inaugurera une étape nouvelle et sans précédent dans les relations entre les deux pays, a affirmé l’universitaire El Hassan Abyaba.

Cette nouvelle étape dans les relations entre les deux Royaumes aura des répercussions sur la région dans son ensemble, de même qu’elle posera les jalons de nouvelles équations géopolitiques dans un proche avenir, a souligné M. Abyaba dans une déclaration à la MAP.

L’entretien téléphonique entre SM le Roi et le président du gouvernement espagnol est une traduction forte du contenu du message adressé le 14 mars dernier au Souverain par M. Sanchez, ce qui permettra de promouvoir le partenariat bilatéral basé sur le respect et la confiance mutuels et la coopération claire et sincère.

Par ailleurs, l’universitaire a soutenu que la position espagnole soutenant l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara marocain est une décision historique chargée de symboles, rappelant en outre le partenariat liant le Maroc à l’Union européenne, dont l’Espagne est le premier bénéficiaire.

L’Espagne a tiré des conclusions géostratégiques selon lesquelles le Maroc est un pays émergent qui figurera parmi les forces influentes en Méditerranée occidentale et en Afrique, a-t-il relevé.

Il a aussi évoqué l’importance stratégique de la décision espagnole, notant que le discours Royal du 20 août 2021 est une référence et un discours fondateur dans le cadre des relations maroco-espagnoles.