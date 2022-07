Vivre-ensemble: Le leadership de SM le Roi fait du Maroc une “exception” (Fédération Sépharade américaine)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 13:20

New York – Le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait du Maroc une “exception” en matière de vivre-ensemble et de coexistence, dans un monde marqué par la montée de l’extrémisme, a affirmé le directeur exécutif de la Fédération sépharade américaine (ASF), Jason Guberman.

“Les actions éclairées de Sa Majesté le Roi pour ancrer la culture de coexistence ont fait du Royaume une exception indispensable dans un contexte mondial marqué par la montée de l’intolérance et de l’extrémisme”, a souligné M. Guberman dans une déclaration à la MAP à l’occasion du 23è anniversaire de la fête du Trône.

Il a relevé, dans ce cadre, que le Maroc a accueilli en juin dernier à Rabat la deuxième édition de la conférence du Judaïsme africain initiée par l’ASF et l’Association Maimouna, en partenariat avec l’Office chérifien des phosphates (OCP) et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Lors de ce forum placé sous le thème “Past, Present and Future” et qui s’associe à la vision éclairée de SM le Roi, relative à la perpétuation du message intemporel des religions monothéistes en faveur d’une paix durable en Afrique, des leaders de six pays dépositaires d’un important héritage juif en plus des Etats-Unis ont signé l’Appel de Rabat destiné à promouvoir la sensibilisation, l’accès et la préservation du patrimoine juif dans toute l’Afrique, a rappelé M. Guberman.

Le directeur exécutif de l’ASF a fait observer que cet Appel puise sa quintessence du leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, “qui a fait du Maroc le premier pays en Afrique à embrasser pleinement son identité juive et à la perpétuer”.

L’Appel de Rabat été signé par Serge Berdugo, Secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, Shaun Zagnoev, président du South Africa Jewish Board of Deputies, Magda Haroun, représentante de la communauté juive d’Egypte, René Trabelsi, ancien ministre du Tourisme de la Tunisie.

Il a également été signé par Malcolm Hoenlein, vice-président exécutif de la Conférence des présidents des organisations juives américaines majeures, Pr Ephraim Isaac, cofondateur du Département des études africaines et afro-américaines de l’Université de Harvard, El Mehdi Boudra, président-fondateur de l’association Mimouna et Jason Guberman, directeur exécutif de l’American Sephardi Federation.