La Voie Royale

samedi, 19 mars, 2022 à 13:48

Par : Adil ZAARI JABIRI

Bruxelles – De Washington à Madrid, en passant par Berlin, Paris et d’autres capitales qui pèsent sur l’échiquier international, la solution d’autonomie du Sahara gagne en notoriété et la diplomatie marocaine en prestance et en leadership, portée par la Vision Royale clairvoyante et avant-gardiste.

La position actée, vendredi, par Madrid sur la question du Sahara marocain procède de la sagesse Royale qui inspire notre diplomatie nationale et qui a impulsé une dynamique nouvelle aux relations internationales du Maroc, qui s’est concrétisée notamment par le retour du Royaume dans le giron africain, son rôle de premier plan dans le dénouement de la crise libyenne, sa position pondérée durant le conflit qui opposait le Qatar et ses frères du Golfe, l’accord tripartite USA-Maroc-Israël, la non participation au vote à l’Assemblée Générale de l’ONU d’une résolution sur le conflit russo-ukrainien, accueillie comme une décision sage et pondérée et d’autres initiatives qui trouvent leur essence dans son engagement et sa quête permanente de la paix et de la stabilité dans le monde.

La nouvelle position de l’Espagne et l’embellie des relations bilatérales à venir, dont le communiqué du Cabinet Royal a tracé les contours, est venue confirmer que le Maroc investit sur les temps longs pour construire sur du solide.

«Nous avons travaillé avec la partie espagnole, dans le plus grand calme, la clarté la plus totale et un esprit de responsabilité», avait affirmé SM le Roi Mohammed VI dans Son discours du 20 Août 2021.

Alors que les relations diplomatiques entre les deux pays traversaient une crise inédite, SM le Roi a tendu Sa main généreuse à l’Espagne pour jeter les bases d’un voisinage pacifié et prospère.

«J’ai suivi personnellement et directement le processus de dialogue ainsi que l’évolution des discussions. Le but n’était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l’opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations», avait affirmé le Souverain.

C’est ainsi que le Maroc sort grandi, plus fort, plus uni et plus déterminé de cette épreuve qui fait parties des vicissitudes durant lesquelles le Royaume a confirmé son statut de pilier stabilisateur de la région euro-africaine.

La nouvelle position de l’Espagne, qui consacre la prééminence de l’Initiative marocaine d’autonomie comme «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible» pour la résolution du différend autour du Sahara marocain, s’inscrit dans le prolongement de la dynamique qu’a suscitée cette initiative ces dernières années, consolidée dans les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment la 2602.

La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, l’ouverture des consulats à Lâayoune et Dakhla de plusieurs pays frères et amis, la position fraternelle des pays du Golfe, des pays africains et des États de la Ligue arabe et l’élan de soutien inégalé recueilli à travers le monde aux efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour la résolution de ce conflit artificiel qui bloque la construction du Maghreb, sont autant de facteurs qui confortent les choix géopolitiques du Royaume et attestent de la pertinence de sa pratique diplomatique authentique.

Le même élan de soutien et d’optimisme a marqué les réactions d’experts, juristes et prescripteurs d’opinion en Europe, suite à la nouvelle position espagnole, mettant l’accent sur la sagesse de la diplomatie marocaine et la nécessité pour la communauté internationale de capitaliser sur ces acquis majeurs en vue de clore définitivement ce dossier.

Ces analystes, qui soulignent les perspectives prometteuses qui s’ouvrent suite à cette position historique de l’Espagne pour le règlement définitif de ce différend artificiel, estiment que le temps est venu pour l’ensemble des pays européens d’exprimer une position unifiée en faveur de la solution de paix que le Maroc met sur la table pour construire cet espace euro-africain de prospérité partagée que les peuples des deux continents appellent de tous leurs vœux.