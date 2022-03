Vote à l’AG de l’ONU : Le Maroc a adopté une position “sage et consciencieuse” (expert brésilien)

vendredi, 4 mars, 2022 à 23:15

Brasilia – La non-participation du Maroc au vote d’une résolution à l’ONU sur le conflit en Ukraine est une position “sage et consciencieuse”, a affirmé l’expert brésilien en relations internationales, Altair de Sousa Maia.

Commentant dans une déclaration à la MAP la position du Maroc lors du vote à l’Assemblée générale de l’ONU, l’ancien professeur à l’université catholique de Brasilia a estimé que “c’est ainsi que devrait se dérouler le vote à l’ONU, chaque pays votant consciencieusement, sagement, conformément aux dispositions du droit international”.

“Une position extreme n’est pas toujours la bonne ou la meilleure. Ce n’est pas non plus le centre qui est forcément un gage de dénouement”, a poursuivi M. Altair de Sousa Maia, pour qui “le meilleur chemin est celui de la sagesse et de la conscience”.

Dans ce sillage, l’expert retient “la position ferme du Royaume, réitérée à plusieurs reprises, en faveur de l’intégrité territoriale des pays et à l’évitement de l’usage de la force dans la résolution des conflits”.

M. De Souza Maia salue ainsi la position du Maroc, “une position libre, souveraine et indépendante, prise avec toute la sagesse requise en ce moment de tension”.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger avait souligné, dans une réaction à ce sujet, que ”le Maroc, qui suit avec inquiétude l’évolution de la situation entre la Russie et l’Ukraine, réitère son soutien à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de tous les Etats membres de l’ONU”.

Le communiqué du ministère a également souligné l’attachement du Royaume “au principe de non recours à la force pour le règlement des différends entre Etats et encourage toutes les initiatives et actions favorisant un règlement pacifique des conflits”.