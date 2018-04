Voyage dramaturgique à Bruxelles travers des “Sagesses croisées”, un plaidoyer contre les discours de haine et de rejet de l’autre

jeudi, 12 avril, 2018 à 12:06

Par Amal Tazi

Bruxelles – La troupe française “L’Instant Théâtre” a dévoilé, mercredi soir à Bruxelles, sa nouvelle pièce “Sagesses croisées”, un plaidoyer pour l’ouverture sur l’autre et le dialogue interculturel comme une alternative aux discours prônant la haine et le repli sur soi dans une Europe en proie à la montée du populisme, sous la houlette de partis d’extrême droite véhiculant des messages xénophobes et islamophobes.

Sur une idée originale du Conseil européen des oulémas marocains (CEOM), la pièce mise en scène par le Franco-marocain Hicham Chakib et jouée avec brio par le duo Laurent Collombert-Yohann Villepastour, propose un voyage dans le temps à travers les cultures et les civilisations, sur la base d’un face-à-face entre un disciple en quête de sens et son maître imprégné par les sagesses du monde.

La pièce se déroule sous forme d’un dialogue au fil duquel le jeune disciple exige des réponses à des questions que le sage considère impertinentes car hors contexte, ce dernier lui rappelle que le questionnement est à la fois une quête et une responsabilité. Il l’amène à poser les bonnes questions auxquelles il tenterait, autant que possible, d’apporter des éléments de réponse, en l’incitant à puiser dans la méditation, la lecture, l’apprentissage, l’échange et le rapprochement avec les autres.

Dans leur échange, des citations de Goethe, Shakespeare, Ibnou Arabi, Jabrane Khalil Jabrane… se rencontrent et s’entremêlent en toute cohérence pour confirmer cette sagesse évidente que promeuvent les concepteurs de la pièce : “tout ce qui monte converge”.

“L’ignorance mène à la peur et la peur mène à la violence”, “S’aimer l’un l’autre est la moitié du savoir”, sont autant de messages qui font l’unanimité auprès des sages du monde, toutes origines, cultures et religions confondues, contredisant tous ceux qui croient, voire veulent faire croire, qu’une rencontre entre l’Occident et l’Orient serait impossible.

Cette idée est particulièrement accentuée par le contraste entre le début de la pièce qui s’ouvre sur un brouhaha de discours anti-migrants et racistes qui rythment l’actualité européenne avec la percée d’une extrême droite populiste surfant sur les craintes liées à l’immigration et l’enjeu sécuritaire, et la fin qui rejette tout discours prêchant la haine et le rejet de l’autre. Le disciple étant convaincu au terme de cette réflexion philosophique de pouvoir trouver la sagesse dans tous les livres et toutes les religions.

“Les sagesses ne s’entrechoquent pas. Le sage sait tenir sa langue et se retenir lorsque la colère ou la tension est à son paroxysme”, explique le secrétaire général du Conseil européen des oulémas marocains (CEOM), Khalid Hajji, à l’origine de ce projet, présenté en marge de la rencontre de la jeunesse musulmane en Europe co-organisée avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

Convaincu que “l’Islam n’est pas en contradiction avec les arts, le théâtre en tête”, il affirme qu’”il est de notre devoir moral de rendre le sens aux mots”.

“C’est le message porté par cette pièce qui focalise sur une réalité : les peuples, les adeptes des religions et les différentes composantes de la société ont en partage des valeurs communes et des sagesses qu’il faut renforcer”, confie à la MAP M. Hajji qui insiste sur le fait que le musulman est appelé à “s’inscrire dans la quête de sagesse”.

Il s’agit à ses yeux d’une question qui transcende les continents, d’où l’impératif de tisser des ponts de communication entre les peuples et les différentes composantes de la société.

Même son de cloche du côté du metteur en scène qui souligne “l’importance de questionner les sociétés, élever les consciences, ouvrir son cœur, s’ouvrir à l’autre”.

Hicham Chakib, qui collabore avec la troupe toulousaine “L’Instant Théâtre” depuis plus d’une vingtaine d’années, se dit ravi de travailler sur ce projet initié par le Conseil européen des oulémas marocains.

“L’idée du conseil est originale”, souligne le dramaturge franco-marocain qui avoue avoir eu peur au début. Son défi était de trouver un équilibre en intégrant dans la même oeuvre la pensée d’autant de sages de l’occident : Voltaire, Rousseau, Chateaubriand que de l’Orient.

“Ce n’est pas un travail d’écriture mais de dramaturgie du texte, ce qui a nécessité beaucoup de recherche”, décrypte le metteur en scène qui exalte les vertus de la sagesse portée par les grands penseurs présentés dans la pièce.