Le Washington Institute à Essaouira: M. Azoulay met en exergue l’exception marocaine dans le concert des Nations

jeudi, 31 octobre, 2024 à 18:52

Essaouira – Le Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, a mis en exergue, mercredi à Essaouira, la spécificité et la cohérence de la stratégie mise en œuvre par le Maroc en Méditerranée et au sein de la communauté des nations, et ce lors d’une séance de travail avec l’équipe dirigeante du Washington Institute for Near East Policy (WINEP), en visite au Royaume.

Réunis dans l’enceinte de Bayt Dakira, plus d’une trentaine d’administrateurs et responsables du WINEP, l’un des Think tank les plus prestigieux et les plus écoutés dans la capitale américaine, ont ainsi eu l’opportunité de prendre la juste mesure de ce que le Royaume apporte de singulier et de clairvoyance aujourd’hui en Méditerranée.

Présidée par M. Azoulay, en présence notamment du gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, et du maire d’Essaouira, Tarik Ottmani, cette séance de travail et d’information a axé ses travaux sur “la pertinence pionnière” des choix stratégiques faits par le Maroc et qui selon M. Azoulay “font désormais de notre pays un acteur respecté et écouté dans un contexte international plus que jamais en quête de repères”.

“Un acteur, dont les choix fondamentaux ne sont pas dictés par les aléas de l’instant ou par la tentation des opportunités du moment”, a assuré le Conseiller de SM le Roi.

“C’est dans cette perspective de l’histoire longue qu’il faut comprendre et prendre en compte la construction par le Maroc d’un projet de société conciliant les acquis de la dynamique soutenue que connait notre pays et les choix pionniers qui inspirent la feuille de route tracée par SM le Roi, qui font du Royaume l’un des Etats-Nations dont la voix est entendue et fait autorité face aux défis auxquels nous sommes collectivement confrontés”, a souligné M. Azoulay, en contextualisant “la profondeur historique qui fonde l’exception marocaine dans l’histoire de la diplomatie américaine”.

Après un débat où ont été passés en revue les dossiers qui font l’actualité dans notre région et sur la scène internationale, le directeur exécutif du WINEP et éminent expert américain sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Robert Satloff, a indiqué que “le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a démontré un engagement constant envers la paix et la sécurité”, ajoutant que “les initiatives diplomatiques du Royaume, notamment son rôle actif dans les questions arabes et africaines, témoignent de sa position stratégique et de son influence grandissante sur la scène internationale”.

“La diversité culturelle du Maroc est un atout majeur qui doit être célébré et utilisé comme un modèle à suivre dans le monde entier. Nous avons beaucoup à apprendre de l’approche marocaine en matière de dialogue interreligieux et de promotion de la paix”, a-t-il fait observer dans une déclaration à la presse.

“Le Maroc et les États-Unis partagent une relation historique profonde, fondée sur des intérêts communs solides et des valeurs partagées. En regardant vers l’avenir, je suis convaincu que notre partenariat ne fera que se renforcer. Grâce à une compréhension mutuelle et une collaboration accrue, nous pourrons rapprocher encore davantage nos deux pays, au bénéfice de nos deux peuples”, a conclu M. Satloff.

Après la Cité des Alizés, la délégation du WINEP a poursuivi sa tournée avec des étapes à Rabat et Casablanca, afin d’approfondir les discussions sur les enjeux régionaux et internationaux, tout en explorant des pistes de partenariat dans les domaines économiques et stratégiques.