Washington salue le rôle régional du Maroc en matière de coopération sécuritaire

mardi, 8 mars, 2022 à 15:35

Rabat – La sous-secrétaire d’Etat américaine, Wendy Sherman, en visite au Maroc, a salué, mardi à Rabat, le rôle régional du Royaume en matière de coopération sécuritaire.

La responsable américaine, qui a eu des consultations politiques avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et a co-présidé avec lui une session du dialogue stratégique Maroc-États-Unis sur les questions politiques régionales, a “remercié” le Maroc, “un partenaire stable, exportateur de sécurité” pour son leadership en lien avec le Forum mondial de lutte contre le terrorisme et pour son “rôle de soutien” au sein de la Coalition mondiale pour vaincre le groupe terroriste Etat Islamique (EI).

Mme Sherman a évoqué, dans ce sens, la contribution du Royaume en tant que co-président de l’Africa Focus Group, un groupe de réflexion visant à adopter une approche prospective et stratégique face à la menace que représente l’EI, ainsi que l’accueil de la prochaine réunion ministérielle de la Coalition en mai, indique un communiqué conjoint ayant sanctionné cette session de dialogue stratégique.

Elle a exprimé son appréciation pour le soutien continu du Royaume aux exercices militaires multilatéraux “African Lion”.

La rencontre entre M. Bourita et Mme Sherman a également constitué une occasion pour réitérer la volonté partagée de poursuivre leur forte coopération pour vaincre les groupes terroristes, en l’occurrence Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et l’EI.

A cette occasion, les deux parties ont discuté d’une série de questions régionales, notamment le Sahel, la Libye et l’Ukraine.

À cet égard, M. Bourita et la responsable américaine ont réaffirmé l’importance de respecter l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’unité nationale de tous les États membres des Nations Unies, indique le communiqué.

S’agissant de la question libyenne, la Sous-secrétaire d’Etat américaine a salué le rôle positif du Royaume ainsi que son importante contribution en soutien aux efforts de l’ONU pour faire avancer le processus politique, ainsi que pour l’accueil du dialogue inter-libyen.

Les deux parties ont réaffirmé leur ferme engagement en faveur de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale de la Libye, ainsi que la priorité de la tenue d’élections nationales dans les plus brefs délais.

Le dialogue stratégique Maroc-États-Unis sur les questions politiques régionales a été l’occasion pour les diplomaties américaine et marocaine de passer en revue une série de questions d’intérêt commun, dont la coopération sécuritaire et en matière des droits de l’Homme, et de couvrir des questions d’ordre régional ayant trait au Sahel, à la Libye et à l’Ukraine.

Ce dialogue rentre dans le cadre des consultations stratégiques régulières entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique.