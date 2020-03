Widad Ahl-Maatallah, une jeune ambitieuse qui s’est forgée une place de choix dans le tissu entrepreneurial à Marrakech

vendredi, 6 mars, 2020 à 12:48

Par : Abdelhak Yahya

Marrakech – Jeune et ambitieuse, Widad Ahl-Maatallah, donne l’exemple de cette femme qui ne sait pas rester les bras croisés. Et pour preuve, cette dame a su accéder par la grande porte au monde des entreprises et de l’auto-emploi.

Disposant à son actif d’un parcours académique et professionnel reluisant, avec comme principale devise la persévérance et la détermination, Widad n’a, pourtant, jamais opté pour le monde des entreprises si ce n’est que par simple coïncidence. Une chance qui a permis à cette jeune passionnée de mieux s’initier au monde des affaires et de s’imprégner de cette culture de l’entrepreneuriat et de ses avantages sur les plans personnel et sociétal.

Approchée par la MAP, Widad Ahl-Maatallah se rappelle des moments les plus marquants de son parcours pour expliquer qu’après l’obtention d’un Master, elle a exercé dans l’un des Centres privés de formation professionnelle, notant que si ce détail ne semble pas à priori si important, il demeure néanmoins déterminant, étant donné que la position de ce Centre et la flexibilité des horaires, couplées à la forte personnalité de son président, ont été un facteur décisif dans son accès au monde de l’entreprise.

“La personnalité de mon supérieur au travail, qui est entrepreneur à l’origine m’a permise de découvrir de près ce domaine qui m’était nouveau au départ, sachant que les membres de ma famille travaillent dans des secteurs loin du monde des affaires notamment en médecine, dans l’enseignement et la fonction publique”, tient à souligner cette jeune entrepreneure.

Sauf que le début effectif de la passion de Widad pour le monde de l’Entreprise va être avec sa participation au Congrès national biennal du Club des Jeunes Dirigeants (CJD)-Maroc, organisé dans la ville de Dakhla en juin 2015, avec la participation de plusieurs centaines d’opérateurs économiques.

Et de faire observer que sa présence à ce conclave avait constitué un tournant décisif dans sa vie professionnelle puisqu’il lui avait permis de découvrir le monde des affaires et ses principes et d’entrer en contact direct avec nombre d’entrepreneurs de nationalités différentes.

Après ce Congrès, Widad n’a pas lésiné sur les moyens, avec détermination et rigueur, pour adhérer officiellement au CJD en tant que membre et partant, de placer l’action entrepreneuriale au rang de ses objectifs et de ses orientations futures.

Membre actif au sein du CJD, Widad travaille actuellement sur un projet dans le cadre de l’initiative de l’auto-emploi, en offrant des prestations de service professionnelles en termes d’accompagnement dans les opérations de promotion au profit des opérateurs privés et des entreprises.

Widad joue aussi le rôle d’intermédiaire indirecte, à travers les agences de communication et les professionnels de l’événementiel.

Dans ce sens, elle a tenu à expliquer que la femme-entrepreneure au niveau de la Région de Marrakech- Safi est présente de manière soutenue dans le secteur des services au moment où, les autres secteurs restent dominés par la présence de la gent masculine.

Dans la foulée, elle a insisté sur la nécessité pour la femme de faire montre de confiance, d’enthousiasme et de courage pour s’imposer dans le domaine des affaires.

Au sujet de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, Widad y voit une étape importante pour s’arrêter sur les réalisations accomplies au profit de la femme et engager la réflexion sur les perspectives, précisant que “la marche des femmes vers l’égalité et la lutte contre la discrimination se poursuit toujours”.

En dépit des entraves et des difficultés qu’elle a pu affronter au début, Widad avait décidé de prendre son destin en main, en fournissant, désormais à tous, l’exemple de cette femme marocaine déterminée à réaliser son autonomisation financière et à parvenir catégoriquement à opérer un changement positif dans sa situation socio-économique à travers le lancement de projets rentables et fructueux.