WPC-2019: La sécurité de la région MENA et du Sahel sous la loupe

lundi, 14 octobre, 2019 à 12:49

Marrakech – La sécurité et la stabilité de la région MENA et du Sahel ont été, lundi à Marrakech, sous la loupe des chercheurs et experts en géopolitique, qui ont appelé à l’adoption d’une approche “holistique” et “multidimensionnelle” basée sur la coopération et l’intégration en faveur d’un développement durable.