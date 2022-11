Le Yémen réitère sa position constante et de principe soutenant l’intégrité territoriale du Maroc

mercredi, 23 novembre, 2022 à 13:43

Fès – Le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés, Ahmed Awad Bin Mubarak a réitéré, mercredi à Fès, la position constante de son pays soutenant l’intégrité territoriale du Maroc.

“Le Yémen réitère sa position constante et solide de principe envers les questions intéressant le Maroc, et à leur tête la question de l’intégrité territoriale du Royaume”, a souligné M. Bin Mubarak dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge du 9ème forum de l’Alliance des civilisations de l’ONU.

Il a insisté sur la nécessité d’aller de l’avant vers le développement des relations bilatérales et à matérialiser les points ayant fait l’objet d’un accord lors de sa visite dans le Royaume, notamment l’octroi de bourses aux étudiants yéménites, la facilitation des procédures d’entrée des Yéménites au Maroc et les autres questions à caractère consulaire et celles inhérentes au dialogue et à la consultation politique.

Le chef de la diplomatie yéménite a réaffirmé la détermination de son pays à coordonner avec le Maroc dans toutes les questions à dimension arabe ou internationale, faisant état de larges perspectives d’action et de coopération bilatérale.

Il a en outre félicité le Royaume pour le succès du forum de l’Alliance des civilisations, organisé à Fès, relevant que la tenue de cet événement au Maroc vient confirmer la centralité de la civilisation arabo-musulmane.