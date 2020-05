Youssoufia/Covid-19: Un jeune inventeur développe un distributeur automatique de gel désinfectant

lundi, 18 mai, 2020 à 9:13

Par -Abdelhak YAHYA-

Youssoufia -Un jeune inventeur issu de la ville de Youssoufia a réussi à développer un distributeur automatique de liquide désinfectant, à faible coût et de grande qualité, et ce dans l’objectif de contribuer aux différents efforts inlassables visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cet appareil, développé par l’inventeur Abdelmouhaimen Rakkas, l’un des lauréats de l’école “Act School” relevant du Groupe OCP, site Gantour et son frère Salaheddine Rakkas, et confectionné à partir de matériels purement locaux, se caractérise par sa simplicité dans la fabrication et l’installation.

Ce distributeur automatique, qui fonctionne selon le système infrarouge, peut être utilisé aux entrées des hôpitaux, des institutions ou des lieux publics, car il permet à ses utilisateurs de stériliser leurs mains sans avoir à toucher le distributeur.

L’opération de fabrication de ce distributeur a été effectuée grâce à la technique de découpe laser et à l’impression 2D, avec la possibilité d’augmenter la cadence de production quotidienne, afin de couvrir les besoins de l’ensemble des intervenants.

Dans une déclaration à la MAP, l’inventeur, Abdelmouhaimen Rakkas, a relevé que la situation sanitaire au niveau national et international exige la synergie des efforts en vue d’enrayer la propagation de cette pandémie, estimant qu’en l’absence d’un médicament ou d’un vaccin, la stérilisation demeure le moyen le plus efficace de prévention contre le Covid-19.

“Les circonstances actuelles ont été à l’origine de cette innovation, dans laquelle j’ai déployé mes connaissances accumulées en génie mécanique pour développer un dispositif innovant caractérisé par une fabrication simple et de grande qualité”, a-t-il expliqué.

La spécificité de ce distributeur automatique réside dans le fait que cet appareil permet d’éviter la propagation du Covid-19, car on ne touche aucune surface ou objet qui peuvent être contaminés par le virus, a-t-il dit, notant que ce dispositif peut être utilisé dans plusieurs endroits et espaces.

Par ailleurs, il a fait savoir que la fabrication et l’installation du distributeur se sont faites en une seule journée, en dépit de certains obstacles liés notamment au manque de moyens et la non disponibilité de certaines matières et pièces électroniques.

A cette occasion, il a formulé le souhait que cette expérience innovante soit généralisée au niveau de l’ensemble des établissements publics et des hôpitaux de la ville de Youssoufia, ainsi que dans les différentes régions du Royaume, appelant les autorités compétentes à adopter ce projet ambitieux .

De son côté, le directeur de l’école “Act School”, Jalal Bricha a relevé que plusieurs étudiants de cet établissement se sont inscrits depuis le début du confinement sanitaire dans des initiatives innovantes, en coordination avec la direction de la responsabilité sociale relevant du Site Gantour, en vue de contribuer aux efforts nationaux visant à lutter contre le coronavirus.

Ce groupe a élaboré une série de solutions innovantes, dont la conception d’un masque facial en un temps record ne dépassant pas deux jours, a-t-il dit,se félicitant que l’un des membres de ces jeunes inventeurs s’affirme aujourd’hui avec l’invention d’un distributeur automatique de liquide désinfectant.

ACT School est l’un des programmes conçus par Connect Institute, qui permet d’accompagner les jeunes et de développer leurs compétences, a-t-il précisé, ajoutant que le cursus d’apprentissage s’étale sur une année et se termine par une période d’incubation et d’appui aux projets professionnels conçus par les participants.

Une équipe de l’OCP au site Gantour à Youssoufia a développé un protecteur facial contre le nouveau coronavirus (Covid-19) et ce, dans le cadre des mesures visant la protection du personnel opérant au niveau de cet important site industriel, contre la pandémie.

Ainsi, l’administration dudit site industriel (direction de la responsabilité sociale) a procédé, en partenariat avec Act School à Youssoufia, à la conception et à la fabrication d’un nouveau modèle de protecteurs faciaux, caractérisé par sa légèreté en termes de poids, la flexibilité d’utilisation à plusieurs reprises et de l’efficacité pour assurer la protection des usagers