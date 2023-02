La 25è Conférence des Lions Clubs de la Méditerranée se penche sur les enjeux de la région (responsable)

vendredi, 24 février, 2023 à 10:38

Tanger – La 25è Conférence internationale des Lions Clubs de la Méditerranée, qui se tient du 23 au 26 février à Tanger, se penche sur les enjeux et les urgences de la Méditerranée, a souligné le gouverneur du Lions Club District 416 Maroc, Tarik Moudni.

Cette première conférence post-covid vise à promouvoir l’amitié et l’entente mutuelles parmi les Lions de la mer Méditerranée, comparer les expériences lionistiques, débattre de thèmes et d’activités en relation avec les thèmes de l’association, réaliser des activités communes et traiter des sujets d’intérêt commun, a fait savoir M. Moudni, président de la Conférence, dans une déclaration à la MAP.

“Nous savons tous que toute l’humanité a été touchée par la pandémie de la Covid-19, et nos communautés ont, aujourd’hui plus que jamais, besoin de nous, de nos services et de notre solidarité”, a-t-il dit, soulignant que le choix des thèmes est toujours en relation avec les attentes de des communautés des Lions Clubs.

“Aujourd’hui, nous avons choisi le thème de l’immigration, un sujet d’actualité qui touche tous les pays, notamment ceux du Sud et du Nord de la Méditerranée”, a précisé le responsable, notant que cette édition sera également l’occasion de débattre du rôle des femmes en Méditerranée et de la crise hydrique, un phénomène qui touche particulièrement les pays du pourtour méditerranéen.

Le gouverneur du District 416 a affirmé que les crises auxquelles font face nos amis du Nord de la Méditerranée ont créé de nouveaux besoins, ajoutant: “nous devons être à l’écoute de nos communautés pour mieux les servir”.

Il a, par ailleurs, expliqué que le concours de l’innovation et de la créativité, intitulé “Concours Innove Service 2023”, est destiné à tout club Lions relevant des pays du pourtour méditerranéen et récompense tout projet de service de leurs communautés ayant un aspect innovant.

M. Moudni a fait savoir que ce concours se veut un carrefour d’émulation et de compétition sur des sujets ayant pour objectif de réaliser des actions ou projets innovants de service par les Clubs Lions et qui répondent à un besoin réel de leurs communautés, soulignant que les Lions Clubs cherchent toujours à améliorer les services rendus à leurs communautés.

“Ce concours va nous permettre d’identifier et de déployer les meilleures actions de service réalisées par les clubs, afin de fournir les meilleurs services à nos communautés”, a-t-il insisté.

Évoquant les actions de proximité organisées au profit de la population, le responsable a indiqué que le Club a réalisé cette année plusieurs actions, dont la plus importante est celle menée dans la commune de Tatoft (province de Larache), qui a été touchée par des incendies de forêt, avec une enveloppe budgétaire d’environ un million de dirhams.

“Nous avons pu dessiner le sourire sur les lèvres des personnes touchées par ces incendies. Nous nous sommes déplacés sur les lieux et nous avons mobilisé une quarantaine de membres du district pour distribuer des produits alimentaires et des couvertures à la population touchée”, a-t-il poursuivi, ajoutant: “nous avons essayé d’aider, de notre manière, ces personnes démunies”.

Concernant la formation des professionnels de l’ophtalmologie, M. Moudni a fait observer que le district 416 a organisé une formation au profit de 33 ophtalmologues de l’Afrique, afin de les rapprocher des dernières technologies et leur permettre d’exercer au mieux leur métier dans leurs pays.

“Nous avons également réalisé une opération des implants cochléaires, avec la Fondation Lalla Asmaa pour Enfants Sourds, à travers la pose de 30 implants au profit des enfants sourds de l’Afrique”, a-t-il noté, relevant que le Club a également lancé un certain nombre d’actions pérennes, comme les centres sociaux de solidarité: les centres “Malaika”, qui visent à prendre en charge les enfants souffrant de trisomie.

“Aujourd’hui, nous avons plusieurs centres à Marrakech, Rabat, Salé et à Tanger qui prennent en charge gratuitement les enfants atteints de trisomie 21, ainsi que des centres du diabète, qui prennent en charge les enfants de 0 à 18 ans atteints du diabète”, a-t-il ajouté, notant que le Club dispose aussi d’une école de la dernière chance, visant la réinsertion des enfants de la rue.

M. Moudni a souligné que le district 416, créé en 1953, fête cette année son 70è anniversaire, relevant que le premier club a été créé à Casablanca puis à Rabat et à Tanger.

“Aujourd’hui, on fête 70 ans de service au profit de notre communauté”, a-t-il lancé, assurant que le district œuvre à aider les plus démunis, à travers l’organisation de plusieurs actions et opérations importantes.

M. Moudni a tenu à remercier les Lions du Maroc et tous les membres du district 416 d’avoir permis au district d’exister et de continuer à servir notre communauté.