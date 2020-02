Affaire “Hamza mon Bb” : trois accusés condamnés par le tribunal de première instance de Marrakech

mercredi, 12 février, 2020 à 11:12

Le Maroc a signé deux conventions de coopération avec le Sénégal et le Mali relatives au renforcement de la coopération et l’échange dans les secteurs de l’urbanisme et de l’habitat, en marge de la 10è édition du Forum Urbain mondial, qui se tient à Abou Dhabi.