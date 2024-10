Benslimane : Le Centre de qualification et de formation à la commune d’Ahlaf, un levier pour l’intégration socio-économique des femmes rurales

vendredi, 25 octobre, 2024 à 19:39

Benslimane – Le Centre de qualification et de formation de la jeune fille rurale à la commune d’Ahlaf (province de Benslimane), constitue un modèle pionnier dans la lutte contre la pauvreté et la précarité chez les femmes et les jeunes filles en milieu rural.

Cet établissement incarne l’engagement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à contribuer à l’intégration socio-économique et à l’amélioration des conditions de vie des femmes en milieu rural.

Dans ce cadre, Khadija Fattah, responsable à la Division de l’action sociale à la préfecture de la province de Benslimane, a mis en lumière l’importance de ce centre réalisé grâce à l’INDH, précisant que cet établissement joue un rôle crucial dans le développement des compétences des femmes en leur offrant des formations qui leur permettent d’accéder au marché du travail, contribuant ainsi à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Elle a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que le Centre bénéficie du soutien de l’INDH dans le cadre de son deuxième programme consacré à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, soulignant que ce programme cible 11 catégories de personnes démunies réparties en trois groupes : “la protection de l’enfance et des jeunes”, “le soutien à l’intégration socio-économique” et “le soutien aux personnes âgées, malades et aux personnes à besoins spécifiques”.

Indiquant qu’au niveau de la province de Benslimane, 80 projets ont été réalisés dans le cadre de ce programme entre 2019 et 2024, avec un coût total de plus de 16 millions de dirhams, dont plus de 13 millions de dirhams apportées par l’INDH, Mme Fattah a fait savoir que le nombre de bénéficiaires de ces projets s’élève à 2.932 personnes, dont 1442 jeunes filles et femmes (environ 50 %).

De son côté, la directrice du Centre de qualification et de formation de la jeune fille rurale de la commune d’Ahlaf, Khadija Mezyani, a expliqué que ce centre, géré par l’Association Al Wefaq pour l’Environnement et le Développement, est un espace d’éducation et de formation dans plusieurs domaines, notamment la broderie, la couture et le stylisme, ajoutant que le centre propose également des cours de soutien scolaire aux enfants.

Elle a, à ce titre, salué le rôle joué par l’INDH, qui a largement contribué à la réalisation de ce projet, soutenant que le centre est devenu une référence pour les jeunes filles désireuses d’acquérir des compétences en artisanat leur permettant d’améliorer leur situation.

Ce centre, qui bénéficie chaque année à 30 femmes en situation de précarité, est le fruit d’un partenariat entre l’INDH et la délégation provinciale de l’Entraide nationale à Benslimane, qui s’occupe de l’encadrement et du suivi de la réalisation du projet, en plus de l’Association Al Wefaq pour l’Environnement et le Développement, qui gère le centre.