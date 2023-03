CCME/ARM : Séminaire sur la contribution des Marocains du monde au développement des régions, le 9 mars à Rabat

mercredi, 1 mars, 2023 à 12:58

Rabat – Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME) et l’Association des Régions du Maroc (ARM) organisent conjointement, le jeudi 9 mars à Rabat, un séminaire sous le thème : ” renforcer la contribution des Marocains du monde au développement des régions”, en présence d’élus régionaux, d’associations de l’immigration, d’institutions publiques et de chercheurs en provenance du Maroc, de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Espagne, de France, du Canada et des Etats-Unis.

Cet évènement intervient dans le contexte du débat national amorcé suite au discours de SM le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste du 20 août 2022 à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple qui a mis l’accent sur l’importance de la mobilisation des Marocains du monde dans le processus de développement du Royaume, indique un communiqué conjoint des organisateurs.

la rencontre vise également à mettre en lumière le rôle et la contribution des collectivités territoriales, notamment des régions, dans la mobilisation des compétences marocaines à l’étranger et faire émerger les attentes et les besoins des régions en la matière, ainsi que les bonnes pratiques et initiatives mises en place pour intégrer la diaspora marocaine au niveau territorial, a fait savoir le communiqué.

Ce séminaire s’inscrit “dans le cadre du processus de régionalisation avancée en cours, les collectivités territoriales, notamment les Régions, sont des partenaires incontournables en matière de mobilisation des compétences marocaines de l’étranger; il faut articuler une politique nationale et des déclinaisons territoriales” a indiqué le président du CCME, Driss El Yazami, cité dans le communiqué.

La présidente du Conseil de la Région Guelmim-Oued Noun et de l’ARM, Mbarka Bouaida, a, pour sa part, estimé que “ce séminaire a pour ambition d’intégrer les 12 Régions dans le débat national enclenché suite au Discours Royal du 20 août 2022”, ajoutant que “notre conviction est que les Conseils régionaux, qui sont en train d’élaborer leurs Plans de développement régionaux (PDR), peuvent contribuer à la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales en raison de leurs nouvelles prérogatives et en raison de l’attachement que manifestent les Marocains du monde aux territoires qui les ont vus naître ou qui ont vu naître leurs parents. Il y a d’ailleurs déjà de très bons exemples qui seront exposés durant ce séminaire”.

Les organisateurs espèrent que le séminaire sera sanctionné de recommandations susceptibles d’amplifier l’action des douze régions, d’encourager les initiatives des Marocains du monde et de nourrir la réflexion actuelle du gouvernement autour de cette thématique nationale.