Conférence internationale mutualiste de l’AIM en janvier 2019 au Togo (Vice-présidence)

lundi, 5 novembre, 2018 à 13:15

Ouagadougou – Le vice-président de l’Association internationale de la mutualité (AIM) en charge de la région Afrique et Moyen-Orient, le Marocain, Abdelaziz Alaoui, a annoncé que cette Organisation et ses partenaires organiseront, les 22 et 23 janvier 2019 à Lomé, une Conférence internationale sur la mutualité.