La création de mécanismes efficaces pour la mise en oeuvre des droits, un défi pour le CNDH

samedi, 21 septembre, 2019 à 19:13

Rabat – La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a affirmé, samedi à Rabat, que le défi majeur du CNDH est la création des mécanismes efficaces qui interagissent avec toutes les parties prenantes pour la mise en oeuvre des droits.

Lors de l’ouverture de la première session de l’Assemblée générale du CNDH, qui s’est tenue en présence de la présidente de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Mme Soyata Maiga et sa délégation, Mme Bouayach a indiqué que la garantie de l’efficacité des droits de l’homme nécessite que les lois soient conformes aux dispositions constitutionnelles et aux conventions internationales.