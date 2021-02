Démocratie participative…Le tissu associatif de Fès se mobilise

mardi, 9 février, 2021 à 11:39

Fès – Depuis la consécration des mécanismes de la démocratie participative par la nouvelle Constitution du Royaume, le tissu associatif n’a eu de cesse de présenter des pétitions et plaidoyers pour exercer son droit de contribuer à la gestion de la chose publique.

La promulgation de la loi organique N°44.14 relative au droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics et les modalités d’exercer ce droit a favorisé davantage l’organisation du tissu associatif et des citoyens pour mener leurs plaidoyers relatifs aux questions liées aux collectivités territoriales, entre autres.

Dans ce cadre, la commune de Fès a retenu pour examen, lors de ses dernières sessions ordinaires, deux pétitions conformes aux règles stipulées par la loi organique 113/14 relatives aux collectivités. Il s’agit d’une pétition présentée par la section de Fès de l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT) et qui concerne l’adoption du tri à la source des déchets avant leur valorisation. Cette pétition a été signée par plus de 600 citoyens de la ville.

De son côté, l’association Miroir pour l’enfant autiste de Fès a déposé une pétition que le conseil communal a programmé en session ordinaire d’octobre dernier. Le plaidoyer défend le rôle du sport en tant que partie intégrante des droits socio-économiques et culturels qui contribuent à l’affirmation de soi en favorisant l’égalité des chances. Un appel y est lancé pour créer des terrains sportifs inclusifs de proximité pour intégrer les personnes handicapées.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelaziz Morabit, du secrétariat du conseil communal de Fès, a indiqué que la commune a interagi avec les dispositions de la constitution, notamment l’article 139, en approuvant certains points sur le plan interne lors de la session d’octobre 2015, ajoutant que ces questions se rapportent à la mise en œuvre des mécanismes de la démocratie participative, dont le comité d’équité et d’égalité des chances et de l’approche genre.

Ce comité, qui regroupe 23 associations et est présidé par une femme, a un rôle consultatif et a bénéficié de programmes pour le renforcement de ses capacités de même qu’elle a contribué à des rencontres aux niveaux local et national, a-t-il fait savoir.

Et d’ajouter que la commune, soucieuse du renforcement des outils de la démocratie participative, a signé une convention de partenariat avec l’Agence américaine pour le développement international (USAID) pour la mise en place de guides, dont ceux relatifs à la présentation de pétitions, de procédures d’appui aux associations, ainsi que la stratégie définissant la relation entre la commune de Fès et les associations.

Après avoir souligné que le conseil a reçu plusieurs autres pétitions d’associations et de citoyens, le même responsable a fait part de l’ouverture du conseil à d’autres plaidoyers d’autant plus que la commune a créé des outils participatifs électroniques, dont la plateforme “Chikaiati”, un numéro vert et le portail “Je protège ma ville”.

La démocratie participative désigne l’ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent d’augmenter l’implication des citoyens dans la vie politique et d’accroître leur rôle dans les prises de décisions. Elle constitue toujours un complément de la démocratie représentative.

‘‘Fidèle à son choix irréversible de construire un État de droit démocratique, le royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un État moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance’’, lit-on dans le préambule de la Constitution de 2011.