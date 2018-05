DGAPR: Les produits alimentaires disponibles à la boutique de la prison locale Ain Sebaa 1 font l’objet d’un contrôle strict

Rabat – La direction de la prison locale Ain Sebaa 1 a affirmé que les produits alimentaires disponibles à la boutique relevant de cet établissement pénitentiaire font l’objet d’un contrôle strict de la part de la direction, de la commission de livraison et des comités chargés de l’inspection relevant de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

En réponse aux allégations relayées par certains médias concernant l’approvisionnement des détenus de la prison locale de Ain Sebaa de légumes et de fruits “périmés” et “la disparition” de produits de la boutique relevant de l’établissement pénitentiaire à l’approche du mois de Ramadan, la DGAPR affirme que le local commercial assurant l’approvisionnement des détenus en produits alimentaires, dispose de toutes les conditions de stockage en termes de climatisation et d’entrepôts frigorifiques, précisant que la boutique offre quotidiennement des fruits et des légumes frais, des aliments qui font l’objet d’un contrôle strict de la part de la direction de l’établissement pénitentiaire, de la commission de livraison et des comités chargés de l’inspection relevant de la DGAPR.

A l’occasion du mois de Ramadan, ajoute le communiqué, la direction de l’administration pénitentiaire souligne sa détermination à assurer l’approvisionnement des produits alimentaires les plus demandés au cours de ce mois sacré, à un prix et une qualité appropriés comme c’est le cas en dehors de l’établissement.