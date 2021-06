Droits des femmes : la société civile marocaine représentée au Forum Génération Egalité de l’ONU

mercredi, 30 juin, 2021 à 21:44

Paris – La société civile marocaine est représentée au Forum Génération Egalité de l’ONU, destiné à faire progresser la cause des femmes.

Initié par ONU Femmes sous la co-présidence de la France et du Mexique, cet évènement considéré comme le rassemblement féministe mondial le plus important depuis la quatrième Conférence mondiale de l’ONU sur les femmes tenue à Pékin en 1995, s’ouvre ce mercredi sous format hybride en présentiel à Paris et en ligne.