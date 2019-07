ECOSOC: l’Algérie présente son premier Examen national volontaire, sous présidence marocaine

vendredi, 19 juillet, 2019 à 16:26

Nations-Unies (New York) – L’Algérie a présenté, cette semaine au siège de l’ONU à New York, son premier Examen national volontaire, sous la présidence marocaine de la séance du segment ministériel du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN), organisé par le Conseil économique et social des Nations-Unies (ECOSOC).