El Hajeb: table-ronde sur l’autonomisation économique des jeunes défavorisés

vendredi, 5 août, 2022 à 15:54

El Hajeb – L’association El Hajeb Mobadara a organisé, mercredi à El Hajeb en coordination avec l’ONG CARE-Maroc, un atelier de présentation du programme “Autonomisation économique et sociale des jeunes défavorisés sur la province d’El Hajeb” et une table-ronde autour de la thématique: “L’accès des coopératives au financement : quelles opportunités et quels obstacles ?”.