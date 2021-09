Élections 2021: le CCME reçoit des élus franco-marocains

lundi, 6 septembre, 2021 à 20:58

Rabat – Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a reçu, lundi, le Cercle Eugène Delacroix et Dynamic Maroc, deux associations franco-marocaines accréditées par le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) pour une mission d’observation des élections du 8 septembre.

Composées de plusieurs élus et acteurs locaux de France, les deux délégations ont échangé avec le président du CCME, M. Driss El Yazami, sur plusieurs sujets d’actualité sur la migration notamment, les mineurs non accompagnés, les retraités, la mobilité des compétences, les jeunes, l’offre culturelle marocaine et la contribution des communautés établies à l’étranger au développement du Maroc, indique un communiqué du Conseil.

Le président du CCME a rappelé que la Constitution marocaine consacre quatre articles à la communauté marocaine du monde et qu’elle est l’une des rares constitutions dans le monde qui reconnaît la double appartenance, ajoute le communiqué. M. El Yazami a également présenté quelques projets futurs du CCME et a lancé un appel aux membres des deux associations pour contribuer à la réflexion sur les transformations fondamentales que connaît la migration marocaine aujourd’hui.

Dynamic Maroc se consacre à la promotion des relations entre la France et le Maroc et organise des évènements en France pour consolider les liens entre la communauté marocaine et son pays d’origine.

Le Cercle Eugène Delacroix, qui a pris part, depuis 2014, aux temps forts de l’amitié franco-marocaine, est composé de plusieurs dizaines d’élus, toutes sensibilités politiques confendues.