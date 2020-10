Essaouira : Forte mobilisation associative pour la sensibilisation aux dangers de la Covid-19

mardi, 20 octobre, 2020 à 11:34

-Par : Hassan EL AMRI-

Essaouira – Alors que les autorités compétentes d’Essaouira et les différents services concernés, tous corps confondus, poursuivent leur combat quotidien et sans relâche pour la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les jeunes acteurs de la société civile dans la Cité des Alizés continuent, eux aussi, leur mobilisation citoyenne en vue de sensibiliser la population aux dangers de la pandémie et au devoir du respect scrupuleux des gestes barrières.

Ainsi, une nouvelle campagne de conscientisation et de sensibilisation a été menée, en fin de semaine, par les membres de l’Association “Moga’Jeunes” afin de rappeler à la population l’impératif vital d’observer strictement les mesures de prévention et de précaution édictées par les autorités sanitaires en vue d’endiguer la propagation de ce virus mortel, dont l’impact demeure visible dans tous les aspects du vécu quotidien aussi bien à l’échelle locale que nationale.

Placée sous le signe “Jeunes, en vous protégeant c’est votre avenir que vous sauvez !”, cette nouvelle opération civique, initiée par les associations des jeunes, unies sous le label “Morocco l’Ghedd”, dont fait partie “Moga’Jeunes”, en collaboration avec l’association “Marocains Pluriels”, vient démontrer, si besoin est, l’engagement résolu et la volonté inébranlable qui animent cette jeunesse fortement dynamique en vue de contribuer, selon les moyens disponibles, aux efforts soutenus déployés des mois durant par toutes les composantes de la société en vue de vaincre ce mal invisible.

Cette action citoyenne s’assigne pour objectifs de renforcer la prise de conscience quant à l’obligation de se conformer aux consignes de sécurité sanitaire pour la lutte contre le nouveau coronavirus, surtout face à l’insouciance et à l’attitude parfois irresponsable dont font montre certains citoyens, dont des jeunes, qui ne respectent pas les mesures préconisées pour combattre la pandémie, à même de s’exposer eux-mêmes au risque d’infection par le virus ou de mettre en danger, en cas de contamination, la santé, voire la vie des membres de leurs familles ou proches.

Ainsi, les militants de “Moga’Jeunes” ont procédé à la distribution de flyers et au collage de stickers et d’affiches dans plusieurs espaces de la ville, afin d’attirer davantage l’attention de la population locale et des visiteurs de la Cité des Alizés sur les risques liés à cette pandémie et d’aiguiser les volontés pour lutter contre tout relâchement dans l’application des règles sanitaires, notamment le port correct des masques de protection, le respect de la distanciation physique et le lavage régulier des mains par des solutions hydroalcooliques.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de “Moga’Jeunes”, Otmane Mazzine, a souligné que cette campagne s’inscrit dans le prolongement des précédentes opérations de sensibilisation menées par son association à l’échelle d’Essaouira, dans le cadre du label “Morocco l’Ghedd” en collaboration avec l’association “Marocains Pluriels” et ce, en vue d’éveiller les consciences, de renforcer la vigilance et d’intensifier la mobilisation pour vaincre la Covid-19.

Portée par de nombreux jeunes acteurs associatifs dans plusieurs villes, cette initiative, qui démontre l’apport de la jeunesse à l’effort collectif de lutte contre le nouveau coronavirus, a pour finalité de “mieux responsabiliser” aussi bien les Souiris que leurs concitoyens dans les autres régions du Royaume, a-t-il précisé, affirmant que chaque individu a la lourde responsabilité, en cette conjoncture exceptionnelle, de veiller à assurer sa sécurité sanitaire et celle des autres afin de freiner la propagation du virus.

Relevant que la Covid-19 a mis en évidence la nécessité croissante des actions de mobilisation et de sensibilisation au sein de la société et l’importance de la mutualisation des efforts des associations afin d’appuyer les actions inlassables des autorités compétentes pour surmonter cette rude épreuve imposée par cette crise sanitaire inédite, M. Mazzine a soutenu qu'”il est devenu capital pour nous, en tant que tissu associatif, de travailler la main dans la main, d’agir en commun et d’unifier nos actions à travers le Royaume pour atteindre les objectifs souhaités”.

“La sensibilisation, la conscientisation et la responsabilisation des citoyens demeurent l’un des principaux moyens pour combattre le nouveau coronavirus”, a-t-il martelé, estimant, en conclusion, que les opérations de terrain et les actions de proximité sont devenues incontournables pour que la mobilisation et la vigilance soient toujours de mise afin de sortir de cette crise avec les moindres dégâts possibles.

De son côté, le président de l’association “Marocains Pluriels”, Ahmed Ghayat, a noté que cette nouvelle campagne de sensibilisation intervient après celle menée il y a quelques semaines et qui portait sur la protection des personnes âgées, avec encore et toujours un appel vibrant à respecter les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres de la Covid-19.

Rappelant que tous ces jeunes acteurs associatifs sont, depuis huit mois, mobilisés sur le terrain pour apporter leur contribution au combat mené sans répit contre la pandémie du nouveau coronavirus, M. Ghayat a tenu à saluer “leur détermination, leur courage et leur engagement qui doivent faire notre admiration à tous en cette conjoncture très exceptionnelle”.

“Voilà l’exemple de jeunes engagés -tels que ceux de Moga’Jeunes- conscients de leur rôle et de leur apport au sein de la société. Ils sont solidaires, patriotes et courageux : une preuve concrète que nos jeunes sont capables de donner le meilleur d’eux-mêmes quand ils sont acteurs, lorsqu’on leur fait confiance et lorsqu’ils accèdent à des responsabilités”, s’est-il réjoui.

“Quelle meilleure preuve et quelle meilleure démonstration que les solutions existent et qu’il est temps de s’en inspirer”, a-t-il précisé, soulignant que ces jeunes qui s’activent dans les différentes régions et villes du Royaume “nous en font l’éclatante démonstration à travers l’engagement associatif et la consolidation de la culture du travail de terrain et de proximité”.