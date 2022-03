La Fondation du Grand Ouarzazate pour le développement durable salue les efforts déployés par SM le Roi ayant abouti à l’annonce de la position espagnole sans précédent sur la marocanité du Sahara

dimanche, 27 mars, 2022 à 11:55

Rabat – La Fondation du Grand Ouarzazate pour le développement durable a hautement salué les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI, qui ont abouti à l’annonce de la position espagnole sans précédent sur la marocanité du Sahara.

Dans un communiqué, la Fondation a souligné que l’annonce par l’Espagne de son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie en tant que la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour le règlement du différend artificiel autour du Sahara marocain est un “tournant majeur” au sujet du différend artificiel autour de l’intégrité territoriale du Royaume.

La Fondation du Grand Ouarzazate pour le développement durable a émis le voeu que cette position constitue un nouveau départ vers l’édification d’une étape distinguée des relations de coopération entre le Maroc et l’Espagne, ayant pour socle la confiance, la clarté, la responsabilité, la transparence, l’équilibre et le respect mutuel des intérêts suprêmes et des questions vitales des deux pays, avec à leur tête la question de l’intégrité territoriale.

La Fondation a, en conclusion, salué et exprimé sa fierté quant aux efforts constants de SM le Roi et Sa sagesse éclairée pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume qui a toujours été la première cause du Maroc, fait l’objet d’une unanimité inébranlable, et constitue constamment une expression claire du patriotisme marocain moderne, représentant ainsi la boussole qui guide le pays, au service de son intérêt suprême en tant qu’Etat patriotique séculaire.