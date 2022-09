Gabon: Une délégation de l’INDH visite le Centre d’hémodialyse équipé par le Maroc à Franceville

vendredi, 30 septembre, 2022 à 19:48

Franceville (Gabon) – Une délégation de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) s’est rendue, vendredi à Franceville au Gabon, pour visiter le Centre d’hémodialyse, entièrement équipé par le Royaume du Maroc.

La délégation marocaine comprenait, en l’occurrence, le Wali chargé de la coordination nationale de l’Initiative nationale pour le développement humain, Mohammed Dardouri et l’Ambassadeur de SM le Roi au Gabon, Abdellah Sbihi, ainsi que plusieurs cadres de l’INDH. Était également présent, lors de cette visite, M. Mustapha Faouzi, président de la Fondation “Amal” pour l’hémodialyse et œuvres sociales au Maroc.

En présence du Secrétaire général du ministère de la santé du Gabon, M. Ontina Patrice, les médecins, néphrologues en l’occurrence, de l’hôpital régional Amissa Bongo abritant le Centre d’hémodialyse, ont fait un état des lieux détaillé du fonctionnement au sein de la structure sanitaire, des différents équipements mis en place par le Maroc, dans le cadre du partenariat entre le Royaume du Maroc et la République du Gabon, signé devant SM le Roi Mohammed VI et le Président gabonais, M. Ali Bongo Ondimba.

S’exprimant à cette occasion, M. Dardouri a souligné que dans le cadre de la coopération maroco-gabonaise et sur Instructions de SM le Roi Mohammed VI et du président Ali Bongo, l’INDH a installé deux centres d’hémodialyse, le premier à Franceville et le second à Port-Gentil, en plus de deux autres en faveur, respectivement, des personnes trisomiques et autistes à Libreville.

Dans ce cadre, ajoute-t-il dans une déclaration à la MAP, “nous sommes aujourd’hui en visite à Franceville, pour assister de près avec nos collègues gabonais au fonctionnement des équipements installés”, tout en se disant “extrêmement” satisfait de constater que “effectivement” les patients poursuivent leur traitement dans de bonnes conditions.

“Nous sommes aussi au Gabon pour répondre présent au cas où, il y aurait besoin de compléments d’outils ou d’équipements”, a-t-il affirmé.

Pour sa part, l’Ambassadeur de SM le Roi au Gabon a indiqué que le Centre d’hémodialyse est totalement équipé par le Maroc dans le cadre de l’accord de coopération bilatérale signé devant SM le Roi Mohammed VI et M. Ali Bongo Ondimba.

Ce Centre, à l’instar de celui de Port-Gentil, récemment visité par M. Ali Bongo, est le reflet de la dynamique et du rayonnement des relations bilatérales séculaires et fraternelles entre les deux peuples et les deux pays, s’est-il félicité dans une déclaration similaire.

Soucieux d’un meilleur confort et d’une meilleure santé pour le peuple gabonais frère et pour désengorger le Centre de Libreville, le Maroc a veillé à mettre en place plusieurs Centres dans plusieurs provinces du pays, notamment à Franceville dans la province du Haut-Ogooué et à Port-Gentil dans l’Ogooué-Maritime, a relevé M. Sbihi.

S’ensuivront d’autres à Oyem et à Mouilla pour accompagner “les frères et sœurs gabonais” atteints de cette pathologie, a-t-il fait savoir.

De son côté, M. Ontina Patrice a tenu tout d’abord à remercier SM le Roi Mohammed VI et M. Ali Bongo, tout en rappelant que ce Centre est le fruit de la coopération fraternelle entre le Maroc et le Gabon.

C’est une unité d’hémodialyse qui soulage énormément les populations gabonaises, dans la mesure où, jusqu’à présent, celles-ci étaient dans l’obligation de se rendre à Libreville pour se faire soigner, a-t-il mis en avant.

Dans ce même sillage, le directeur du Centre hospitalier régional Amissa Bongo, Ntchoreret André, a souligné que cette initiative apporte un vrai plus à la population de Franceville, en ce qu’elle leur permet d’éviter “tout le mal de se déplacer” jusqu’à la capitale pour bénéficier de séances d’hémodialyse.

“Aujourd’hui, 50 personnes se sont déjà soignées dans cette structure et 480 séances sont déjà enregistrées”, s’est-il réjoui, notant que, jadis, les frais de déplacement étaient lourds pour les patients qui sont, désormais, pris en charge hic et nunc.

De son côté, le docteur, Ngoubadjambo Alda Marcell, ancienne étudiante en médecine à Rabat, a salué cette initiative “qui va sauver, parfois même de la mort, une grande partie de la population gabonaise”.

Des liens séculaires et fraternels et une solidarité, tous azimuts, et multiforme existent entre le Maroc et le Gabon, tel que prôné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Ali Bongo Ondimba.

Un grand intérêt est continuellement manifesté par les deux pays quant à la consolidation de leur partenariat stratégique, ayant pour fondement des relations de fraternité historiques.