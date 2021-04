La généralisation de la protection sociale, “apport crucial à la lutte anti-pauvreté” (Oxfam)

vendredi, 23 avril, 2021 à 13:08

Rabat – Le chantier Royal de généralisation de la protection sociale sera d’un “apport crucial à la lutte anti-pauvreté”, a souligné l’ONG Oxfam Maroc qui y voit “un pas positif sur la trajectoire du respect du droit et de la dignité des citoyens”.

Dans un communiqué, Oxfam Maroc a indiqué que la décision d’étendre la couverture sociale à tous les citoyens est “une étape stratégique vers la correction des distorsions qui compromettent l’essence du système marocain de la protection sociale”.

Le renforcement du système marocain de la protection sociale est à la fois une “victoire et une réponse” aux demandes formulées bien avant la crise de la pandémie, a relevé l’ONG, rappelant que les mesures prises dans le contexte de la crise ont “tenté de réduire les effets négatifs de la pandémie et d’offrir, même en partie, une sorte de protection sociale aux personnes et aux familles en situation de vulnérabilité”.

“Étendre la protection sociale à tous les citoyens est considéré à juste titre comme la décision stratégique la plus importante affectant l’essence du système de protection sociale du Maroc”, a estimé la même source.

Ainsi, Oxfam Maroc a considéré cette décision “qualitative” comme l’un des principaux points d’entrée pour remédier aux déséquilibres et inégalités sociaux, tout en plaidant pour l’accompagnement de ce chantier majeur et pour faire de la réduction des disparités un point d’entrée pour toutes les politiques publiques.

SM le Roi Mohammed VI avait présidé, le 14 avril, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes.

Ce chantier royal bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’autoentrepreneur ou au régime de la comptabilité.

Il devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.