INDH: “Artissage-Tam”, un bel exemple des coopératives réussies à Al Haouz

mardi, 23 juillet, 2024 à 10:48

Tameslouht (Province d’Al Haouz) – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) poursuit dans la province d’Al Haouz son engagement sans faille en faveur de la promotion et du soutien des coopératives, notamment celles actives dans l’artisanat et l’économie sociale et solidaire.

Grâce à son soutien précieux, l’INDH contribue considérablement à la promotion de l’inclusion économique des femmes et des jeunes relevant des communes rurales de cette province dans le cadre d’une approche intégrée visant à améliorer la création de la valeur ajoutée au niveau local et à assurer les conditions de succès et la durabilité des projets en veillant à l’accompagnement des coopératives.

A la commune de Tameslouht relevant de la province d’Al Haouz, la Coopérative “Artissage-Tam” est l’un des projets prometteurs qui illustrent la démarche novatrice et pragmatique de l’INDH en faveur de l’inclusion économique des jeunes et des femmes, et du développement de l’économie sociale et solidaire.

Produits de tapisserie, de vannerie et de maroquinerie, couture traditionnelle, céramique, poterie, tapis et d’innombrables articles locaux sont produits par la coopérative témoignant ainsi d’un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération et couplé d’un recours aux nouvelles technologies en vue d’améliorer la conception et d’assurer la commercialisation.

Équipé de trois ateliers de couture, de broderie et de confection d’objets d’arts et d’artisanat, ce projet ayant nécessité un coût global de 500.000 dirhams, dont une contribution de l’INDH de l’ordre de 300.000 dirhams, s’inscrit dans le cadre du Programme de l’INDH dédié à l’amélioration du revenu et à l’inclusion économique des jeunes.

Dans ce sens, le trésorier de la coopérative Artissage-Tam, El Khider Abderrezaq a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la coopérative, créée en 2008, s’est spécialisée dans le tissage avant d’élargir son activité, par la suite, à d’autres secteurs de l’artisanat, dont la tapisserie, la couture, la menuiserie ou encore la soudure.

Il a, dans ce sens, noté que les femmes constituent un pilier essentiel dans la coopérative non seulement en ce qui concerne la confection des produits mais aussi dans la gestion et la direction.

M. El Khider n’a pas manqué d’insister sur l’importance cruciale de l’INDH en termes de soutien financier et d’accompagnement, ce qui a permis le développement de la coopérative et son ouverture sur de nouveaux secteurs d’artisanat.

Il en est de même pour Zahira Laazayz, responsable d’un atelier de broderie et de couture, qui a fait état d’un grand engouement pour les produits de la coopérative aussi bien de la part des particuliers, marocains et étrangers, que des sociétés et des établissements d’hébergement touristique.

Mme Laazayz, spécialiste de design et de style de couture, a précisé que la coopérative qui a vu le jour grâce à l’initiative de sept membres seulement, compte actuellement environ 300 personnes, toutes activités confondues.

Les produits de la coopérative font l’objet d’une admiration remarquable de la part des visiteurs avides de découvrir la beauté et la singularité des différents produits artisanaux qui témoignent de la richesse et de l’authenticité du patrimoine artisanal marocain, a-t-elle conclu.