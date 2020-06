L’ambassade de Suisse au Maroc contribue aux efforts du gouvernement marocain par une aide financière de 3,1 MDH

mardi, 2 juin, 2020 à 20:11

Rabat – L’ambassade de Suisse au Maroc a annoncé sa contribution aux efforts du gouvernement marocain et de la société civile, pour atténuer l’impact social et économique de la crise sanitaire, par une aide financière à hauteur de 3,1 MDH.

Dans un communiqué, l’ambassade de Suisse au Maroc a affirmé son engagement avec différents partenaires pour apporter un soutien aux catégories touchées par les conséquences de la pandémie de la Covid-19, ajoutant que “grâce à une combinaison d’approches ciblant les personnes en situation d’extrême vulnérabilité, son action s’articule autour de plusieurs axes touchant aux enfants, aux populations marginalisées, aux migrants et aux femmes victimes de violence”.

Du côté de la protection des enfants vulnérables au Maroc, l’ambassade a indiqué que cet axe a été renforcé en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), à travers la continuité des services de protection, soulignant à cet effet que près de 550 enfants privés de protection parentale ou familiale, en situation de rue ou en mobilité bénéficieront de soins, de protection alternative appropriée, d’activités scolaires, de formation professionnelle, d’assistance directe et/ou de denrées alimentaires.

Concernant le partenariat avec l’Oxford Committee for famine relief (Oxfam), l’ambassade a informé que sur la base d’un appui financier et technique, la protection et les capacités de résilience de 1.500 personnes particulièrement impactées par les mesures prises pour contenir la pandémie de la Covid-19 seront renforcées, lesquels bénéficiaires profiteront d’une assistance directe permettant de satisfaire leurs besoins de base et de garantir leur protection individuelle contre toutes formes d’agression.

Des acteurs vulnérables du secteur privé, y compris les jeunes auto-entrepreneurs, les coopératives de femmes, les très petites entreprises (TPE) intervenant dans les secteurs les plus touchés, recevront pour leur part une assistance directe permettant de conserver des emplois.

Dans le cadre d’une opération humanitaire du Diocèse de Rabat, autorisée par les autorités locales, les populations migrantes démunies de Rabat vont bénéficier de mesures économiques de soutien en matière d’aide alimentaire, en plus d’un soutien de la Banque alimentaire destiné à près de 200 familles, d’une cinquantaine de villages de la province de Taroudant, a-t-on poursuivi.

En matière de protection de la femme et en partenariat avec la Fédération des ligues des droits des femmes (FLDF), la campagne contre les violences et inégalités de genre pendant la pandémie de la Covid-19, sera renforcée à travers le maintien des lignes téléphoniques d’urgence tenues par des psychologues et des avocats et l’attribution d’une aide financière à plus de 1.000 femmes victimes de violences.