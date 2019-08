L’Association d’amitié et de coopération Portugal/Maroc, un vecteur de développement au service des deux pays

jeudi, 8 août, 2019 à 15:16

.-Par Karim Naji-.

Lisbonne-L’Association d’amitié et de coopération Portugal/Maroc (AACPM) constitue un outil de rapprochement et un vecteur de développement au service des deux pays.

Créée officiellement depuis le 15 juillet dernier dans la ville de Porto au nord du Portugal, l’association tend à présenter et à expliquer aux partenaires portugais le Maroc d’aujourd’hui, un pays émergent et ouvert sur l’Afrique qui veut renforcer davantage la coopération avec le Portugal voisin, qui suit avec grand intérêt l’évolution du Royaume dans divers domaines.

L’AACPM vient ainsi consolider et renforcer les liens d’amitié et de coopération existant entre le Royaume du Maroc et la République du Portugal, en ancrant cette amitié dans la société civile portugaise, à travers l’implication de personnalités et acteurs économiques et sociaux de premier plan des deux pays.

Cette nouvelle structure, consciente des défis communs auxquels font face aussi bien le Maroc que le Portugal, se veut un outil de rapprochement et un vecteur de développement au service des deux pays, a indiqué, dans un entretien à la MAP, son président, Jalil Sefraoui.

“Aujourd’hui, je persévère dans mon choix de mettre le capital lusophone acquis pendant plus de 40 ans, au service du rapprochement du Maroc avec le monde lusophone, un espace à conquérir où notre pays a beaucoup à apporter et à gagner”, a ajouté M. Sefraoui, qui dirige actuellement un bureau de Consulting et de Conseil spécialisé dans la coopération et le partenariat entre le Maroc et les pays de la communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Projetant d’agir sur l’ensemble du territoire portugais, aussi bien qu’au Maroc, l’Association s’assigne comme principal objectif de promouvoir les échanges culturels, économiques et sociaux, les partenariats et les investissements de part et d’autre, a-t-il poursuivi.

A cette fin, l’AACPM se propose d’articuler et structurer un réseau de compétences, comprenant des personnalités qui puissent de par leurs positions et parcours professionnels respectifs, promouvoir l’amitié et les relations entre le Portugal et le Maroc, à travers la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine communs, tant sur le plan humain que culturel, pour une plus grande connaissance et compréhension mutuelle.

Elle vise également à promouvoir le développement socio-économique du Maroc, en collaboration étroite avec les organisations et entités, publiques et privées, à travers l’échange d’expertise, des savoirs et savoir-faire, œuvrer au développement durable et harmonieux entre les deux pays, promouvoir la connaissance et la valorisation des richesses du Potentiel du Maroc, et développer, parmi ses membres, un vaste réseau de relations cordiales et professionnelles, dans l’intérêt des deux pays.

La promotion et le développement de la culture et de l’art marocains, notamment par l’organisation de manifestations et de projets culturels, le renforcement des projets, réseaux et partenariats portugais et marocains, déjà existants, en développant des actions collectives de soutien aux entités qui œuvrent dans leurs domaines respectifs, font aussi partie des objectifs fixés par l’AACPM.

Parmi les membres fondateurs de l’association figurent, José Luis Cacho, Président des ports des villes de Sines et de Portimao, et Jorge Carvalho Alberto Martins, Économiste et consul honoraire du Royaume du Maroc à Porto, “deux amis du Maroc qui m’ont accompagné très tôt dans ce projet ambitieux de rapprochement bilatéral”, s’est félicité Sefraoui.