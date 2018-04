L’Association des Marocains résidant en Indonésie : Un pont de communication dissipant la nostalgie de la patrie

mercredi, 11 avril, 2018 à 11:22

— Envoyée spéciale: Fatima Zahra Errajy–

Semarang (province de Java central), – Plus qu’un rassemblement d’immigrés unis par le destin de l’autre côté du monde, l’Association des marocains résidant en Indonésie constitue, en fait, un pont de communication dissipant la nostalgie de la patrie.

L’Association, qui a soufflé sa première bougie en févier 2018, regroupe des immigrés marocains dotés de capacités prometteuses dans nombre de domaines qui tentent, à travers ce cadre associatif, de créer des espaces culturels favorisant les rencontres, renforcer les liens familiaux tout en s’engageant à donner une image rayonnante du Maroc à l’étranger.

Le président de l’Association des Marocains résidant en Indonésie, M. Ahmed Gharib, a indiqué que l’association a pour objectifs de renforcer la cohésion de la communauté marocaine en Indonésie, de promouvoir l’esprit d’harmonie, la solidarité sociale entre ses membres et de faire connaître le Royaume riche de son legs culturel et civilisationnel. Il s’agit également de soutenir les immigrés nouvellement arrivés pour leur garantir une meilleure intégration dans la société indonésienne.

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Gharib a précisé que l’association ne cible pas uniquement les marocains résidant en Indonésie mais aspire aussi à devenir un noyau associatif regroupant les membres de la communauté marocaine implantée dans les pays d’Asie du sud-est, créant, ainsi, de nouveaux canaux de communication, d’échange et de coopération entre les pays de cette région et le Maroc.

Parmi les projets élaborés par l’Association, figure la création d’un centre culturel visant à faire connaître aux enfants marocains résidant en Indonésie leur culture, à leur apprendre leur langue maternelle, à organiser régulièrement des activités ayant pour objectif de retracer les étapes majeures ayant marqué les relations authentiques liant le Maroc et l’Indonésie, a expliqué le président de l’Association.

Cette organisme a également pour vocation d’organiser des activités économiques, sociales, culturelles en permettant aux entrepreneurs et hommes d’affaires indonésiens d’explorer les opportunités d’investissement au Maroc dans la perspective d’établir des partenariats solides, a-t-il souligné.

Mettant l’accent sur sa volonté de mettre l’expérience qu’il a acquise tout au long des 15 années qu’il a passées en Indonésie à la disposition de jeunes investisseurs marocains nouvellement arrivés en Indonésie, M. Gharib a affirmé que son association a établi des contacts avec quelques départements gouvernementaux et des parties œuvrant dans le domaine de l’immigration en vue d’examiner les opportunités de coopération économique et culturelle à travers l’ambassade du Maroc à Jakarta.

L’activité de l’association s’inscrit dans le cadre de la loi indonésienne régissant les activités des associations dont les textes ont été traduits en langue arabe pour permettre aux membres de l’association de s’informer sur cette loi et de contribuer à réaliser concrètement sur le terrain les objectifs tracés, a fait observer M.Gharib.

L’appartenance des membres de l’association au Maroc leur donne la capacité de faire face aux enjeux de la vie au quotidien, a-t-il assuré, estimant que les activités menées dans un tel cadre associatif permettent aux membres des associations de s’affirmer.

Depuis qu’elle a vu le jour, l’Association des marocains résidant en Indonésie a organisé une série d’événements à l’occasion des fêtes nationales et religieuses célébrées au Maroc, une panoplie d’activités visant à mettre en valeur les liens authentiques unissant le Maroc et l’Indonésie ainsi que d’innombrables autres activités artistiques et culturelles.

NE—TRA